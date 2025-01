Blíži sa uzávierku v dotačnom programe Kultúra znevýhodnených skupín

Bratislava 8. januára (TASR) - Lehota na predloženie žiadosti o dotáciu v programe Kultúra znevýhodnených skupín sa končí vo štvrtok 9. januára. Upozornilo na to Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré v spomínanom dotačnom programe alokovalo 980.000 eur.



Výzvu vyhlásil rezort na začiatku decembra. "Možno v nej žiadať o dotáciu na kultúrne aktivity pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Program ďalej podporuje aktivity seniorov, detí a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením," pripomenula hovorkyňa MK SR Petra Bačinská.



Príspevky možno použiť na vydávanie publikácií, multimediálnych nosičov či na tvorbu webov a mobilných aplikácií, ktoré rozvíjajú kultúrne aktivity osôb so zdravotným a iným znevýhodnením. Dotácie sú určené aj na vzdelávacie a výskumné projekty i aktivity podporujúce informačnú debarierizáciu a sprístupňovanie kultúry pre osoby so zdravotným a iným hendikepom.



Bližšie informácie sú na webe MK.