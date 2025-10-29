< sekcia Slovensko
Blížia sa sviatky a návštevy cintorínov. Na toto si dajte pozor
Polícia radí tiež nenechávať osobné veci či iné hodnotné predmety na viditeľných miestach vo vozidlách.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Bratislavská polícia apeluje na zvýšenú obozretnosť na cintorínoch počas nadchádzajúcich sviatkov. Radí dávať si pozor na osobné veci a nenosiť so sebou cennosti. Policajti to uviedli na sociálnej sieti.
„Osobné veci ako tašky a kabelky majte stále pri sebe, neodkladajte ich na hrobové miesta a nenechávajte ich bez dozoru ani počas úprav hrobových miest. Minimalizujte riziko strát a vyššiu sumu peňazí a cennosti nechajte radšej doma,“ odporúča polícia.
Radí tiež nenechávať osobné veci či iné hodnotné predmety na viditeľných miestach vo vozidlách. Pri odchode z auta zároveň pripomína riadne skontrolovať, či je uzamknuté.
„Ak budete mať podozrenie z páchania trestnej činnosti v areáloch pietnych miest a v ich okolí alebo budete potrebovať našu pomoc, zavolajte na linku 158,“ doplnili policajti.
