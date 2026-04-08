< sekcia Slovensko
Bober: Medzinárodný deň Rómov je oslavou jedinečnej kultúry
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober povzbudil Rómov, aby si zodpovedne osvojovali vzdelanie a prispievali k dobru nielen svojej komunity, ale aj celej spoločnosti. Uviedol to pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa Rómov, ktorý je podľa neho pripomienkou a oslavou jedinečnej kultúry. TASR o tom informovala tlačová kancelária KBS.
„Prajem si, aby ste v spoločenstvách čoraz väčšmi nachádzali prijatie bez predsudkov,“ podotkol Bober, ktorý je zároveň predsedom Rady KBS pre Rómov a menšiny. Poďakoval sa kňazom, rehoľným sestrám, učiteľom, pastoračným i komunitným pracovníkom, ktorí venujú svoj čas a sily osobitne rómskym deťom a mladým.
Zároveň vyzval na spoločné prekonávanie strachu, rán minulosti a na posilňovanie každého úsilia, ktoré na oboch stranách otvára cesty nádeje.
