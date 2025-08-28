< sekcia Slovensko
Bober: Odvaha rehoľníčok počas Akcie R ostala svedectvom aj v totalite
Podotkol, že výročie je pripomenutím, že násilie a prenasledovanie nesmú mať miesto v našej spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Odvaha, vernosť a oddanosť Bohu rehoľníčok ostali svedectvom aj v časoch neslobody. Pri príležitosti piatkového (29. 8.) 75. výročia Akcie R to vyhlásil predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober. Pripomenul, že totalitný režim vtedy násilne zlikvidoval ženské rehole na Slovensku a pripravil tisíce sestier o ich domovy, spoločenstvo a možnosť slobodne slúžiť Bohu a ľuďom.
„Ani krutosť a násilie im však nevzali vieru a nádej, ktorú nachádzali vo svojom ženíchovi - Ježišovi Kristovi. S úctou a vďačnosťou si spomíname na ich odvahu, vernosť a oddanosť Bohu, ktoré ostali svedectvom aj v časoch neslobody. Trpezlivé znášanie utrpenia premenené na odpustenie a lásku nech sú povzbudením aj pre súčasné generácie,“ uviedol Bober. Podotkol, že výročie je pripomenutím, že násilie a prenasledovanie nesmú mať miesto v našej spoločnosti.
Vo februári 1948 prevzali moc v Československu komunisti a už zakrátko začali otvorený boj s veriacimi a cirkvami. Jedným z radikálnych opatrení bola likvidácia mužských a ženských kláštorov. V apríli 1950 spustila mocenská garnitúra tzv. Akciu K (Kláštory), zameranú na mužské rehole, a v noci z 13. na 14. apríla bezpečnostné zložky obsadili desiatky kláštorov. Na ňu nadviazala Akcia R (Rehoľníčky), ktorá sa začala 29. augusta 1950 a trvala do konca mesiaca.
Jej cieľom bolo násilné sústredenie ženských reholí do niekoľkých kláštorov a likvidácia ich činnosti. Do sústreďovacích zariadení bolo presunutých 1962 sestier a obsadených 137 kláštorných objektov. Viac než 1600 rehoľníčok ostalo pracovať v nemocniciach, pretože vtedajší totalitný režim za ne nevedel nájsť adekvátnu náhradu. Vyše 800 bolo presunutých do českého pohraničia na prácu v textilnom priemysle.
„Ani krutosť a násilie im však nevzali vieru a nádej, ktorú nachádzali vo svojom ženíchovi - Ježišovi Kristovi. S úctou a vďačnosťou si spomíname na ich odvahu, vernosť a oddanosť Bohu, ktoré ostali svedectvom aj v časoch neslobody. Trpezlivé znášanie utrpenia premenené na odpustenie a lásku nech sú povzbudením aj pre súčasné generácie,“ uviedol Bober. Podotkol, že výročie je pripomenutím, že násilie a prenasledovanie nesmú mať miesto v našej spoločnosti.
Vo februári 1948 prevzali moc v Československu komunisti a už zakrátko začali otvorený boj s veriacimi a cirkvami. Jedným z radikálnych opatrení bola likvidácia mužských a ženských kláštorov. V apríli 1950 spustila mocenská garnitúra tzv. Akciu K (Kláštory), zameranú na mužské rehole, a v noci z 13. na 14. apríla bezpečnostné zložky obsadili desiatky kláštorov. Na ňu nadviazala Akcia R (Rehoľníčky), ktorá sa začala 29. augusta 1950 a trvala do konca mesiaca.
Jej cieľom bolo násilné sústredenie ženských reholí do niekoľkých kláštorov a likvidácia ich činnosti. Do sústreďovacích zariadení bolo presunutých 1962 sestier a obsadených 137 kláštorných objektov. Viac než 1600 rehoľníčok ostalo pracovať v nemocniciach, pretože vtedajší totalitný režim za ne nevedel nájsť adekvátnu náhradu. Vyše 800 bolo presunutých do českého pohraničia na prácu v textilnom priemysle.