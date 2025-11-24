< sekcia Slovensko
Bober: Podpis Základnej zmluvy medzi cirkvou a SR bol významným krokom
Apoštolský nuncius Nicola Girasoli vyzdvihol aktuálnosť zmluvy, ktorá podľa neho predstavuje „stabilizačný pilier“ spolupráce a spoločenskej služby cirkvi v krajine.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Podpísanie Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou bolo pre Slovensko významným krokom k uznaniu a stabilizácii vzťahu medzi štátom a cirkvou. Pri príležitosti 25. výročia podpisu zmluvy to uviedol košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Bernard Bober.
„Jej význam sa prejavuje nielen v právnej rovine, ale aj v každodennej spolupráci a dialógu, ktorý cirkev a štát budujú už štvrťstoročie. Sme vďační za múdrosť a zodpovednosť tých, ktorí pripravovali tento historický dokument, a veríme, že jeho duch bude naďalej inšpirovať konštruktívny a spravodlivý vzťah medzi štátom a cirkvou k prospechu všetkých občanov Slovenskej republiky,“ dodal predseda KBS.
Apoštolský nuncius Nicola Girasoli vyzdvihol aktuálnosť zmluvy, ktorá podľa neho predstavuje „stabilizačný pilier“ spolupráce a spoločenskej služby cirkvi v krajine. Pripomenul, že základná zmluva Slovenska so Svätou stolicou je súčasťou širšej siete konkordátov, aké Svätá stolica uzatvára s mnohými krajinami sveta. Tie podľa neho zohrávajú zásadnú úlohu pri vytváraní stability a jasných pravidiel v spoločensky kľúčových oblastiach. „Základné dohody, konkordáty, slúžia na budovanie mostov. Sú ako mosty, ktoré zbližujú inštitucionálne reality, a preto sú veľmi dôležité,“ zdôraznil.
Základná zmluva podľa nuncia prispela k posilneniu vzájomnej dôvery a vytvorila pevné rámce pre spoluprácu v oblastiach, kde cirkev poskytuje spoločnosti významné služby - predovšetkým v sociálnej, charitatívnej oblasti a vo vzdelávaní. „Vždy som opakoval, že medzinárodné zmluvy sú nástrojom služby, vôbec nie nástrojom privilégií. Svätá stolica nehľadá privilégiá. Zmluva bola podpísaná preto, aby Svätá stolica mohla lepšie slúžiť ľuďom prostredníctvom charitatívnych a sociálnych inštitúcií, ako aj cirkevných škôl,“ povedal. Považuje za dôležité tento aspekt zreteľne a pokorne vysvetľovať, najmä v časoch, keď sa časť verejnosti môže na podobné zmluvy pozerať s podozrením.
Girasoli označil za dva hlavné piliere spolupráce vzdelávanie a sociálnu a charitatívnu činnosť cirkvi. Zmluva je však podľa jeho slov dôležitá aj pre garanciu náboženskej slobody a slobodného výkonu právomocí Svätej stolice. „Je dôležité zabezpečiť, aby pápež mohol slobodne vykonávať svoju službu v krajinách, najmä pri menovaní biskupov a pri presadzovaní kresťanských hodnôt,“ pripomenul nuncius. Očakáva, že vzťah Slovenska a Svätej stolice bude aj naďalej rásť na základoch, ktoré základná zmluva pomohla vytvoriť.
Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici pri príležitosti výročia podpisu zmluvy v pondelok pozýva krajanskú komunitu na slávnostnú svätú omšu v Ríme. Na Slovensku sa zároveň pripravujú akademické, historické a diplomatické podujatia, ktoré majú výročie priblížiť odbornej i širokej verejnosti.
Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou podpísali 24. novembra 2000 vo Vatikáne. Podpísali ju vtedajší predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a bývalý štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Angelo Sodano.
„Jej význam sa prejavuje nielen v právnej rovine, ale aj v každodennej spolupráci a dialógu, ktorý cirkev a štát budujú už štvrťstoročie. Sme vďační za múdrosť a zodpovednosť tých, ktorí pripravovali tento historický dokument, a veríme, že jeho duch bude naďalej inšpirovať konštruktívny a spravodlivý vzťah medzi štátom a cirkvou k prospechu všetkých občanov Slovenskej republiky,“ dodal predseda KBS.
Apoštolský nuncius Nicola Girasoli vyzdvihol aktuálnosť zmluvy, ktorá podľa neho predstavuje „stabilizačný pilier“ spolupráce a spoločenskej služby cirkvi v krajine. Pripomenul, že základná zmluva Slovenska so Svätou stolicou je súčasťou širšej siete konkordátov, aké Svätá stolica uzatvára s mnohými krajinami sveta. Tie podľa neho zohrávajú zásadnú úlohu pri vytváraní stability a jasných pravidiel v spoločensky kľúčových oblastiach. „Základné dohody, konkordáty, slúžia na budovanie mostov. Sú ako mosty, ktoré zbližujú inštitucionálne reality, a preto sú veľmi dôležité,“ zdôraznil.
Základná zmluva podľa nuncia prispela k posilneniu vzájomnej dôvery a vytvorila pevné rámce pre spoluprácu v oblastiach, kde cirkev poskytuje spoločnosti významné služby - predovšetkým v sociálnej, charitatívnej oblasti a vo vzdelávaní. „Vždy som opakoval, že medzinárodné zmluvy sú nástrojom služby, vôbec nie nástrojom privilégií. Svätá stolica nehľadá privilégiá. Zmluva bola podpísaná preto, aby Svätá stolica mohla lepšie slúžiť ľuďom prostredníctvom charitatívnych a sociálnych inštitúcií, ako aj cirkevných škôl,“ povedal. Považuje za dôležité tento aspekt zreteľne a pokorne vysvetľovať, najmä v časoch, keď sa časť verejnosti môže na podobné zmluvy pozerať s podozrením.
Girasoli označil za dva hlavné piliere spolupráce vzdelávanie a sociálnu a charitatívnu činnosť cirkvi. Zmluva je však podľa jeho slov dôležitá aj pre garanciu náboženskej slobody a slobodného výkonu právomocí Svätej stolice. „Je dôležité zabezpečiť, aby pápež mohol slobodne vykonávať svoju službu v krajinách, najmä pri menovaní biskupov a pri presadzovaní kresťanských hodnôt,“ pripomenul nuncius. Očakáva, že vzťah Slovenska a Svätej stolice bude aj naďalej rásť na základoch, ktoré základná zmluva pomohla vytvoriť.
Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici pri príležitosti výročia podpisu zmluvy v pondelok pozýva krajanskú komunitu na slávnostnú svätú omšu v Ríme. Na Slovensku sa zároveň pripravujú akademické, historické a diplomatické podujatia, ktoré majú výročie priblížiť odbornej i širokej verejnosti.
Základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou podpísali 24. novembra 2000 vo Vatikáne. Podpísali ju vtedajší predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a bývalý štátny sekretár Svätej stolice, kardinál Angelo Sodano.