Bober vyzýva na modlitbu za pokoj po eskalácii na Blízkom východe

Na archívnej snímke košický arcibiskup, metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons, Bernard Bober. Foto: TASR - František Iván

V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy.

Autor TASR
Bratislava/Košice 28. februára (TASR) - Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vyjadril ľútosť nad vypuknutím nového ozbrojeného konfliktu na Blízkom východe. Zároveň vyzval na modlitbu za mier vo svete.

S hlbokou bolesťou prijímam správy o rozpútaní nového konfliktu na Blízkom východe. Vyjadrujem nesmiernu ľútosť nad tým, že zbrane opäť zvíťazili nad diplomaciou a volanie po mieri zostalo nevypočuté,“ zdôraznil vo vyjadrení, ktoré TASR poskytla Tlačová kancelária KBS.

Vyzval na modlitby za pokoj. „Prosme spoločne o mier, na ktorý náš svet tak naliehavo čaká, a za ochranu pre každého, kto je v tejto chvíli ohrozený násilím. Pozývam všetkých kňazov, aby na tento úmysel pamätali pri svätej omši,“ dodal.

V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.
