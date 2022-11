Bober: Za slobodu sa oplatí bojovať, je to Boží dar a ľudská výsada

Bratislava 16. novembra (TASR) - Za slobodu sa oplatí bojovať, je to Boží dar a veľká ľudská výsada. Uviedol to predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pri príležitosti štvrtkového (17. 11.) Dňa boja za slobodu a demokraciu.



"Pred 33 rokmi sme ju získali, a preto by sme mali byť každý deň vďační za to, že ju máme," povedal Bober. Poukázal na to, že to bol dlhý zápas. "Slovensko ovládala roky desivá totalita. V životoch i srdciach zanechala spúšť, ktorú sme neprekonali ani po vyše troch desaťročiach. Povzbudzujem všetkých bez rozdielu, majme trpezlivosť, kultivujme ducha slobody, ktorú sme dostali. Slobody, ktorá bola vykúpená obetami tisícov laikov, zasvätených i kňazov. Trpeli, bojovali. V tichosti i verejne. Ďakujem im za to," uviedol.



"Nielen teraz, keď si pripomíname dni spojené s bojom za slobodu a demokraciu, by sme však radi verejne povedali, že cítime, keď sa verejne ignoruje a pohŕda cirkvou a jej prácou pre dobro celej spoločnosti. A pritom málokto robí viac verejnoprospešných a iných aktivít ako samotná cirkev," povedal predseda KBS. Ako dodal, cítia, že v posledných dňoch bolo vyjadrených veľa negatívnych názorov na adresu spoločenstva veriacich, ktoré hraničia s osočovaním. "Spochybňovanie príspevku cirkvi na poli kultúry, školstva, zdravotníctva i charity a systematické označovanie cirkvi za nepriateľa slobody vedie k novej forme totality jedného správneho názoru," dodal Bober.



Ako doplnil, "nebuďme voči tomu nevšímaví, ale otvorene vydávajme svedectvo o tom, že medzi základné práva patrí aj náboženská sloboda". A za tú sa podľa Bobera oplatí bojovať.