Bober:Slávnosť Všetkých svätých je pre nás pozvaním k osobnej svätosti
Nezabúdajme ďakovať za všetko dobro, ktoré priniesli do nášho života, povedal.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - V týchto dňoch si s vierou a nádejou pripomíname Slávnosť Všetkých svätých a Spomienku na všetkých zosnulých. Deň Slávnosti Všetkých svätých je pre nás pozvaním, aby sme sa s vďačnosťou pozerali na tých, ktorí žili svoj život v Božej blízkosti a dosiahli cieľ, ku ktorému sme všetci pozvaní, svätosť. Pri príležitosti nadchádzajúcich sviatkov to uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
„V tieto dni si s láskou spomíname aj na všetkých zosnulých - našich drahých, priateľov, dobrodincov, všetkých, ktorí nás predišli do večnosti. Nezabúdajme ďakovať za všetko dobro, ktoré priniesli do nášho života, a modlime sa, aby boli prijatí do milosrdnej Božej náruče,“ uviedol Bober.
