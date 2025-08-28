< sekcia Slovensko
Bohuslav Argaláš sa stal víťazom súťaže Illustrators of the Future
Súťaž Writers of the Future vznikla v roku 1983. Založil ju spisovateľ Lafayette Ron Hubbard po vydaní svojho bestselleru Bojisko Zem.
Autor TASR
Los Angeles 27. augusta (TASR) - Slovenský študent Bohuslav Argaláš sa stal jedným z víťazov 42. ročníka súťaže Illustrators of the Future (Ilustrátori budúcnosti). Ide o jednu z najprestížnejších súťaží v oblasti písania a ilustrovania na svete. Medzi porotcami sú najväčšie mená špekulatívnej fikcie. Informáciu pre TASR v stredu večer potvrdil Argaláš.
„Ako pre študenta, venujúceho sa komiksu a ilustrácii už od detstva, je to pre mňa veľká česť a príležitosť, z čoho mám veľkú radosť,“ uviedol Argaláš pre TASR. V apríli spolu s ďalšími víťazmi súťaže odcestuje do Los Angeles, kde sa zúčastní na odovzdávaní cien a ilustrátorskom workshope. V rámci workshopu bude súťažiť o Veľkú cenu, pričom jeho úlohou bude zostaviť ilustráciu na základe poviedok napísaných víťazmi literárnej časti súťaže.
V porote tohtoročnej ilustrátorskej časti súťaže sedeli oceňovaný ilustrátor sci-fi, fantasy a hororových diel Bob Eggleton, ilustrátor obálok série kníh Dungeons & Dragons Larry Elmore alebo grafická dizajnérka pre svetové spoločnosti Echo Cherniková.
Súťaž Writers of the Future vznikla v roku 1983. Založil ju spisovateľ Lafayette Ron Hubbard po vydaní svojho bestselleru Bojisko Zem. Súťažou chcel poskytnúť priestor a príležitosti začínajúcim autorom špekulatívnej fikcie. Vďaka úspechu Writers of the Future bola o päť rokov neskôr založená sprievodná súťaž Illustrators of the Future.
Za 36 rokov existencie Illustrators of the Future vyhlásili 418 víťazov. Doterajší držitelia cien vytvorili viac ako 6800 ilustrácií, 390 komiksov, svojimi dielami ozdobili 700 kníh a albumov a vizuálne prispeli k 68 televíznym programom a 40 významným filmom, vyplýva z údajov organizátorov.
„Ako pre študenta, venujúceho sa komiksu a ilustrácii už od detstva, je to pre mňa veľká česť a príležitosť, z čoho mám veľkú radosť,“ uviedol Argaláš pre TASR. V apríli spolu s ďalšími víťazmi súťaže odcestuje do Los Angeles, kde sa zúčastní na odovzdávaní cien a ilustrátorskom workshope. V rámci workshopu bude súťažiť o Veľkú cenu, pričom jeho úlohou bude zostaviť ilustráciu na základe poviedok napísaných víťazmi literárnej časti súťaže.
V porote tohtoročnej ilustrátorskej časti súťaže sedeli oceňovaný ilustrátor sci-fi, fantasy a hororových diel Bob Eggleton, ilustrátor obálok série kníh Dungeons & Dragons Larry Elmore alebo grafická dizajnérka pre svetové spoločnosti Echo Cherniková.
Súťaž Writers of the Future vznikla v roku 1983. Založil ju spisovateľ Lafayette Ron Hubbard po vydaní svojho bestselleru Bojisko Zem. Súťažou chcel poskytnúť priestor a príležitosti začínajúcim autorom špekulatívnej fikcie. Vďaka úspechu Writers of the Future bola o päť rokov neskôr založená sprievodná súťaž Illustrators of the Future.
Za 36 rokov existencie Illustrators of the Future vyhlásili 418 víťazov. Doterajší držitelia cien vytvorili viac ako 6800 ilustrácií, 390 komiksov, svojimi dielami ozdobili 700 kníh a albumov a vizuálne prispeli k 68 televíznym programom a 40 významným filmom, vyplýva z údajov organizátorov.