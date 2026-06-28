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VIDEO: BOJ O ŽIVOTY: Záchranný tím odletel pomáhať do Venezuely
Vo Venezuele zaznamenali v noci na štvrtok (25. 6.) dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piatich členov Horskej záchrannej služby (HZS) a štyroch vyhľadávacích psov odletel v nedeľu ráno do zemetraseniami zasiahnutej Venezuely. Na mieste nešťastia budú vykonávať pátracie a vyhľadávacie činnosti. Na nedeľnom brífingu na bratislavskom letisku o tom informoval prezident HaZZ Adrián Mifkovič.
Slovensko do Venezuely vysiela MUSAR tím na vyhľadávanie osôb uviaznutých v sutinách, pre záchranárov ide podľa prezidenta HaZZ o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu. Záchranári odchádzajú aj s potrebným vybavením, no bez techniky, so sebou si berú aj zásoby jedla a vody. „Nevedeli sme na takú vzdialenosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú na takéto udalosti používame štandardne v rámci Európskej únie a blízkych štátov,“ skonštatoval Mifkovič.
Podľa prezidenta HaZZ pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach, záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti. „Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že niekoľko tisíc ľudí je ešte v sutinách, takže najdôležitejšie je, aby sa dali robiť sanačné práce, lokalizovať a vyslobodzovať ľudí,“ doplnil Mifkovič s tým, že tím má skúsenosti aj zo zásahov v Iráne v roku 2023 či v Turecku v roku 2024.
Slovensko vysiela MUSASR tím do Venezuely na základe prijatej ponuky prostredníctvom Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany ako súčasť spoločnej európskej rekcie na následky katastrofálneho zemetrasenia. Nasadenie tímu je plánované na päť dní. Prípravu a vyslanie tímu zabezpečila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR v spolupráci s HaZZ, HZS, Leteckým útvarom MV SR, rezortom zahraničných vecí a ďalšími partnermi. Prepravné náklady misie sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie.
Vo Venezuele zaznamenali v noci na štvrtok (25. 6.) dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy. Najväčšie škody sú v severnom štáte La Guaira a v pobrežnej oblasti severne od Caracasu. Katastrofa si vyžiadala už vyše 1430 obetí, nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc pri pátraní do krajiny dorazilo už viac ako 1600 záchranárov zo zahraničia.
Slovensko do Venezuely vysiela MUSAR tím na vyhľadávanie osôb uviaznutých v sutinách, pre záchranárov ide podľa prezidenta HaZZ o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu. Záchranári odchádzajú aj s potrebným vybavením, no bez techniky, so sebou si berú aj zásoby jedla a vody. „Nevedeli sme na takú vzdialenosť prepraviť kolesovú techniku, ktorú na takéto udalosti používame štandardne v rámci Európskej únie a blízkych štátov,“ skonštatoval Mifkovič.
Podľa prezidenta HaZZ pôjde o ťažkú misiu v náročných podmienkach, záchranný tím bude mať na starosti pátracie a vyhľadávacie činnosti. „Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že niekoľko tisíc ľudí je ešte v sutinách, takže najdôležitejšie je, aby sa dali robiť sanačné práce, lokalizovať a vyslobodzovať ľudí,“ doplnil Mifkovič s tým, že tím má skúsenosti aj zo zásahov v Iráne v roku 2023 či v Turecku v roku 2024.
Slovensko vysiela MUSASR tím do Venezuely na základe prijatej ponuky prostredníctvom Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany ako súčasť spoločnej európskej rekcie na následky katastrofálneho zemetrasenia. Nasadenie tímu je plánované na päť dní. Prípravu a vyslanie tímu zabezpečila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR v spolupráci s HaZZ, HZS, Leteckým útvarom MV SR, rezortom zahraničných vecí a ďalšími partnermi. Prepravné náklady misie sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie.
Vo Venezuele zaznamenali v noci na štvrtok (25. 6.) dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy. Najväčšie škody sú v severnom štáte La Guaira a v pobrežnej oblasti severne od Caracasu. Katastrofa si vyžiadala už vyše 1430 obetí, nezvestných je stále niekoľko desiatok tisíc ľudí. Na pomoc pri pátraní do krajiny dorazilo už viac ako 1600 záchranárov zo zahraničia.