Boj proti korupcii a spravodlivý štát sú prioritami programu OĽaNO

Bratislava 10. februára (TASR) - Čestná a spravodlivá krajina, štát, ktorý slúži a chráni, i výkonná ekonomika. Aj to sú priority volebného programu OĽaNO pre voľby do Národnej rady (NR) SR. Viac ako 900 riešení v rámci programu predstavil na pondelkovej tlačovej konferencii líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že najlepším programom politickej strany by mali byť jej skutky.



V programe hnutie poukazuje na zlé fungovanie parlamentu, súdov, prokuratúry, polície, regulačných úradov či štátnej správy. To podľa OĽaNO ohrozuje základy právneho štátu aj budúcu ekonomickú prosperitu. "To sú dôvody, prečo je zlepšiť fungovanie demokratických inštitúcií a posilniť dôveru k štátu naša najdôležitejšia úloha a investícia do budúcnosti Slovenska," píše sa v programe, ktorý hnutie zverejnilo.



Prioritami po voľbách má byť aj voľba nového generálneho prokurátora, ktorá má byť verejná, ako aj zmena policajného prezidenta. OĽaNO chce tiež posilniť občiansky aktivizmus a prvky priamej demokracie, ako aj transparentnosť verejnej správy či zlepšiť vymožiteľnosť práva.



V oblasti školstva OĽaNO navrhuje zvýšiť jeho financovanie a zlepšiť kvalitu vzdelávania samotných učiteľov aj znížením pedagogických fakúlt. "V súčasnosti je ich takmer 30, no ich kvalita je nerovnomerná. Navyše, spomedzi študentov pedagogických fakúlt chce pracovať v školstve asi len polovica z nich," píše sa v programe.



V oblasti dopravy chce hnutie napríklad zriadiť národnú dopravnú agentúru, ktorá by mala koordinovať cestovné poriadky vlakov a autobusov, aby spoje na seba nadväzovali. Dopravu mieni integrovať, aby bola spoľahlivá.



Matovič v pondelok deklaroval, že OĽaNO chce vytvoriť po voľbách vládu s demokratickou opozíciou. Zároveň chce, aby ľudia mali pocit, že sú súčasťou tvorby programového vyhlásenia a poukázal na internetovú anketu OĽaNO o prioritách budúcej vlády.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.