Sokoliari Aquila uzavreli areál po prvom potvrdení vtáčej chrípky

Bojnice 25. januára (TASR) – Sokoliari Aquila z Bojníc uzavreli areál s tromi desiatkami dravcov pri Národnej zoologickej záhrade Bojnice pred dvomi týždňami, hneď po potvrdení vtáčej chrípky v Zbehoch pri Nitre. Pre TASR to uviedol vedúci sokoliarov Jozef Tomík.



"Pri vstupe do areálu je dezinfekčný roztok a vybraní členovia skupiny, ktorí sa starajú o dravce, si očistia topánky. Je to hlavne preto, aby sa vírus nepreniesol do areálu prostredníctvom výkalov nakazených vtákov," vysvetlil Tomík.



Doplnil, že dravce sú v areáli celoročne a nebudú ich premiestňovať. "Máme výhodu oproti zoo, že dravce sú predátori a divo žijúce vtáky k nim nelietajú. Zoo má vlastné rybníky, na ktorých chová hydinu a k nej dolietajú divo žijúce kačice. A môžu túto chorobu priniesť. Určite sa snažia robiť opatrenia, že zakrývajú rybníky sieťami. My tento problém nemáme, že by k našim vtákom prilietali cudzie. Ale snažíme sa robiť dopredu aspoň opatrenia, aby sme tomu zamedzili. Na druhej strane, pokiaľ sa vírus nachádza v ovzduší a rozširuje sa aj vzduchom, tak človek nijako nezabráni tomu, aby sa nejaký jedinec nenakazil," podotkol vedúci sokoliarov.



Areál podľa neho zostane zatvorený minimálne jeden mesiac. "Budeme čakať na potvrdenie veterinárnej správy, dokedy bude toto ohnisko nákazy pretrvávať. A budeme kontrolovať chov. Snáď sa nič nestane a nebudeme mať žiadne úhyny. A prekonáme to, tak ako pred dvoma rokmi, keď tu bolo ohnisko nákazy a, našťastie, nám nič neuhynulo," dodal Tomík.



V Národnej zoo v Bojniciach potvrdili výskyt vtáčej chrípky u kačice a lyžičiara a bude zatvorená minimálne jeden mesiac. Pre TASR to v sobotu potvrdil riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš. Na území SR zaznamenali v januári nákazy vtáčej chrípky v drobnochove hydiny v obci Zbehy (okres Nitra) a v obci Cífer (okres Trnava).



Na začiatku roku 2017 potvrdili na území Bojníc dve ohniská vtáčej chrípky. Prvý prípad bol u divo žijúcej kačky v hradnej priekope zámku, druhý u 19 kusov hydiny u súkromného drobnochovateľa.