Bojnická zoo získala do chovu pár jedného z dvoch jedovatých jašterov

Bojnice 16. októbra (TASR) – Národná zoologická záhrada Bojnice získala do chovu pár jedného z dvoch jedovatých jašterov sveta. Samca a samicu kôrnatca jedovatého môžu od októbra vidieť návštevníci v budove vivária, informoval hovorca zoo Jaroslav Slašťan.



„Bojnická zoo je jediná na Slovensku, ktorá tento druh chová. V susednej Českej republike sa ich chovu už viac ako dve desaťročia venuje zoo Jihlava," uviedol Slašťan.



Kôrnatce majú silné čeľuste, ktorými sa zahryznú do koristi a pevne ju zvierajú tak, aby sa vďaka ryhám na zuboch do jej tela dostalo čo najviac jedu. „Uhryznutie spôsobuje extrémnu bolesť a pocit pálenia, ktoré môžu trvať hodiny. Sú známe aj úmrtia človeka po uhryznutí kôrnatcom, ale takýchto prípadov veľa nie je," priblížil hovorca.



Už pred viac ako 30 rokmi vedci podľa neho objavili potenciál jedu kôrnatca jedovatého, ktorý má využitie pri liečbe diabetes mellitus, cukrovky 2. typu.



„Prelomový objav zistil, že exendín-4, ktorý obsahujú sliny kôrovca, je v mnohom podobný ľudskému receptoru GLP-1, ktorý zvyšuje produkciu inzulínu v pankrease. Objav exendínu-4 v slinách kôrovca viedol k vývoju nového lieku s názvom Exenatid, ktorý pomáha pacientom s týmto ochorením," ozrejmil.



Kôrnatec jedovatý sa vyskytuje na severozápade Mexika v nižších horských svahoch a priľahlých pláňach a na juhozápade Spojených štátov amerických. Ohrozuje ho strata biotopov v dôsledku urbanizácie a rozvoja poľnohospodárstva, ale tiež záujem komerčných a súkromných zberateľov. V ľudskej opatere sa dožíva viac ako 20 rokov a je zaradený v prílohe II dohovoru CITES.