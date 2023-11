Bojovať proti hladu sa dá aj netradične: hladom

Bratislava 30. novembra (OTS) - V krajinách Európy hlad často znamená dobrovoľné rozhodnutie jednotlivcov. Buď sa človek najesť zabudne, alebo si dáva dobrovoľný fasting či pôst. V krajinách s extrémnou chudobou je však hlad nedobrovoľný. Organizácia Mary's Meals sa rozhodla poukázať na tento problém. Robí tak práve preto, lebo sa už 21 rokov vo svete usiluje dávať deťom v chudobe 1 jedlo denne v školách. Nielen aby ich nasýtila, ale aby mali možnosť získať vzdelanie, ktoré je cestou von z chudoby.



“Rozhodli sme sa priniesť slovenským podporovateľom nezvyčajný zážitok. Pozývame ich zažiť na deň pocit hladu a ušetrené peniaze venovať na pomoc deťom," hovorí zástupca organizácie Tomáš Kapičák. Vysvetluje, že ľudia tak budú môcť zažiť nakrátko pocit, ktorý by nemal zažívať nikto na svete, špeciálne nie deti. “Často denne minieme na stravu aj 22 eur. To je suma, za ktorú vie Mary's Meals sýtiť 1 dieťa jedlom v škole počas celého školského roka," dodáva.



Do výzvy sa zapájajú svojou podporou aj mnohé známe osobnosti. Podporu vyjadril influencer Exploited (Peter Altof), foodblogerka Tolerant Cook (Kristína Suchánková), Matúš Krnčok či foodblogerky Simona Malkova či Nikoleta Kováčová. Výzva bude mať svoje miesto aj na Bratislavských vianočných trhoch, kde organizácia narozdiel od iných stánkov bude ponúkať NIČ. Cieľom je nielen zaujímavým spôsobom prilákať ľudí, rozprávať sa s nimi o probléme hladu, ale ich aj vyzvať k podpore detí žijúcich v extrémnej chudobe.



Do kampane sa zapájajú aj viaceré firmy či slovenské školy, ktoré svojich žiakov pozývajú k tomu, aby si v jeden deň odopreli to, čo jedia naviac. Peniaze, ktoré často minú na sladkosti v bufete, môžu darovať na Mary's Meals.



Organizácia Mary’s Meals bojuje proti hladu vo svete už 21 rokov. S misiou dávať deťom jedlo v mieste vzdelávania premieňa najchudobnejšie komunity v 18 krajinách sveta. Robí tak vďaka zapojeniu miestnych dobrovoľníkov, rodičov detí, ktorí jedla pripravujú z lokálnych surovín. Aj vďaka darcom zo Slovenska sýti už viac ako 2,4 milióna detí každý školský deň.