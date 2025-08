Boli ste na dovolenke? Odborníci radia,čo treba robiť po návrate domov

Bratislava 6. augusta (TASR) - Po návrate z dovolenky, najmä z krajín s výskytom exotických ochorení, je dôležité sledovať svoj zdravotný stav. Niektoré ochorenia sa môžu prejaviť už počas cesty alebo ihneď po návrate, no väčšina sa prejaví najneskôr do šesť až 12 týždňov. U niektorých ochorení, ako napríklad malária, sa príznaky môžu objaviť až po polroku alebo roku. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na to upozornil na sociálnej sieti.



„Zároveň dodržiavajte pokyny lekára, ktoré sa týkajú napríklad užívania liekov proti malárii v stanovenom období po návrate z exotickej destinácie,“ doplnili odborníci.



V prípade objavenia sa zdravotných ťažkostí ÚVZ odporúča izolovať sa, kontaktovať svojho lekára a informovať ho o nedávnej ceste do zahraničia. „A to aj napriek tomu, že od návratu z dovolenky uplynul dlhší čas,“ upozornil.



ÚVZ takisto apeluje na dodržanie základných všeobecných opatrení na zamedzenie šírenia nákazy. „Majte pri kontakte s inými ľuďmi nasadený respirátor, priebežne a dôsledne dodržiavajte hygienu rúk, v prípade podozrivej vyrážky ju majte preventívne prekrytú (zvoľte voľné tričko s dlhým rukávom, vzdušné nohavice),“ uviedol.