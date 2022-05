Borealis a Reclay Group zakladajú nový spoločný podnik - Recelerate

⁃ Spoločnosť Recelerate je postavená na odbornej kompetencii spoločnosti Reclay v oblasti odpadového hospodárstva a najmodernejších poznatkoch spoločnosti Borealis v oblasti recyklácie. Silné stránky oboch spoločností tvoria základy pre budúci strategický rozvoj na európskych trhoch.



Bratislava 17. mája (OTS) - Spoločnosť Borealis, jeden z popredných svetových poskytovateľov moderných a cirkulárnych polyolefínových riešení a európsky líder na trhu so základnými chemikáliami a hnojivami, a Reclay Group, medzinárodní experti v oblasti environmentálneho manažmentu a materiálového zhodnocovania, oznámili založenie nového spoločného podniku. Spoločnosť Recelerate GmbH vstupuje na trh s cieľom podniknúť rozhodujúce kroky v oblasti triedenia a následnej recyklácie plastov. Poslaním novej organizácie je prepracovať kľúčové prvky systému triedenia a recyklácie plastov a urýchliť obehové hospodárstvo ľahkých plastových obalov (LWP) s cieľom uspokojiť rastúci dopyt trhu po vysokokvalitných recyklátoch na použitie v špičkových technológiách aplikácie plastov.Ako spájajúci článok bude spoločnosť Recelerate zohrávať rozhodujúcu rolu v hodnotovom reťazci plastov a prepájať odborné znalosti v predvýrobných a následných procesoch. Cieľom je prehodnotiť spôsob, akým sa ľahké obaly triedia, spracovávajú a recyklujú. Nová spoločnosť sa opiera na jednej strane o silu skupiny Reclay Group, ktorá má viac ako 20-ročné medzinárodné skúsenosti v oblasti systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). Na druhej strane profituje subjekt z know-how spoločnosti Borealis, zameranej na rozvoj obehového modelu plastov, čiastočne založeného na vlastnej patentovanej technológii Borcycle™. Táto kombinácia dáva obom partnerom možnosť identifikovať investičné príležitosti, vďaka ktorým sa v rámci hodnotového reťazca zachová čoraz viac ľahkých plastových obalov (LWP).Pre Reclay je založenie spoločnosti Recelerate dôležitým krokom k väčšiemu dosahu, rozsahu a vplyvu systémov RZV; pre Borealis sa otvára prístup k dodávkam spotrebiteľského plastového odpadu, ktorý možno recyklovať pomocou recyklačnej technológie Borcycle. Zákazníci a spotrebitelia získajú lepší prístup k vysokokvalitným recyklovaným materiálom. Recelerate prepája kľúčových partnerov v hodnotovom reťazci plastov, vypĺňa existujúce medzery a urýchli rast a rozširovanie obehového hospodárstva plastov.vysvetľujepre polyolefíny, inovácie a technológie a riešenia pre obehové hospodárstvo.hovoríBorealis je jedným z popredných svetových poskytovateľov moderných a cirkulárnych polyolefínových riešení a európskym lídrom na trhu základných chemikálií, hnojív a mechanickej recyklácie plastov. Naše odborné znalosti v oblasti polymérov a skúsenosti nadobudnuté po desaťročia využívame nato, aby sme kľúčovým priemyselným odvetviam ponúkli inovatívne obehové materiálové riešenia s pridanou hodnotou. Neustále pracujeme na urýchlení transformácie na obehové hospodárstvo a rozširujeme našu geografickú pôsobnosť, avšak so zreteľom na udržateľný spôsob života a s ohľadom na naše záväzky v oblasti bezpečnosti, profesionality a voči našim ľuďom.Borealis má sídlo vo Viedni v Rakúsku, zamestnáva približne 6 900 zamestnancov a pôsobí vo viac ako 120 krajinách. V roku 2021 dosiahla spoločnosť Borealis celkové tržby a ostatné príjmy vo výške 10 153 miliónov eur a čistý zisk 1 396 miliónov eur. OMV, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Rakúsku, vlastní 75 % Borealis, zatiaľ čo zvyšných 25 % vlastní holdingová spoločnosť Mubadala so sídlom v Abú Zabí. Naše služby a produkty dodávame zákazníkom po celom svete, a to prostredníctvom Borealis a dvoch dôležitých spoločných podnikov: Borouge (s Abu Dhabi National Oil Company alebo ADNOC so sídlom v Spojených arabských emirátoch); a Baystar™ (so spoločnosťou TotalEnergies, so sídlom v USA).Skupina Reclay bola založená v roku 2002 a je súčasťou skupiny Raan Group. Reclay je medzinárodne orientovaným poskytovateľom služieb v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV) a dobrovoľných riešení pre uzatváranie materiálových cyklov. S viac ako 170 zamestnancami po celom svete podporuje táto stredne veľká skupina spoločností riadených vlastníkmi viac ako 3 000 medzinárodných zmluvných zákazníkov z oblasti priemyslu a obchodu pri dosahovaní ich environmentálnych cieľov a plnení zodpovednosti výrobcu. Tím odborníkov pokrýva celý hodnotový reťazec nakladania s odpadmi s cieľom priniesť zákazníkom individuálne a na mieru šité riešenia.Skupina Reclay je na Slovensku zastúpená spoločnosťou RecycleMe.