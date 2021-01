Borguľa: V núdzovom stave neplatia limity na platby v hotovosti

Bratislava 12. januára (TASR) - Vláda by mala do budúcna vysvetliť všetky zákutia vyhláseného núdzového stavu. Upozornil na to poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Borguľa (Sme rodina) s tým, že počas núdzového stavu neplatí zákaz platby v hotovosti nad stanovený limit. Počas diskusie v pléne o predĺžení núdzového stavu tiež povedal, že kabinet by mal využiť najbližších 40 dní trvania núdzového stavu, aby pracoval na krokoch v boji proti pandémii bez toho, aby musel znovu vyhlásiť núdzový stav. Poslanec dodal, že "s ťažkým srdcom" podporí predĺženie núdzového stavu.



Borguľa poukázal na to, že počas núdzového stavu sa môže vrátiť "doba kešu", a teda odovzdať veľké sumy peňazí v hotovosti. "Zákon o obmedzení platieb v hotovosti ustanovuje, že zákaz platby v hotovosti nad stanovený limit, čiže 5000 eur pre právnické osoby a 15.000 eur pre fyzické osoby, sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového a mimoriadnej situácie," upozornil.



Poslanec preto odporučil vláde, aby do budúcna, ak bude ešte raz žiadať o vyhlásenie núdzového stavu, pozorne zvážila všetky za a proti a upozornila na všetky zákutia. "Máme teraz 40 dní na to, aby sme legislatívne prijali také pravidlá a úkony, ktoré potrebujeme na boj s koronakrízou a ktoré by sa dokázali realizovať aj bez núdzového stavu," dodal.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) reagoval, že je legitímne zvážiť opatrenia na boj proti pandémii aj mimo núdzového stavu, no problémom podľa neho je, že veľká časť opatrení má charakter zásahu do základných práv a slobôd. "Ak sa majú diať vážne zásahy do základných práv a slobôd typu nariadenia pracovnej povinnosti, obmedzenia pohybu a pobytu, tak je lepšie, ak sa tak deje v núdzovom stave. Lebo keď umožníme, aby sa bez núdzového stavu v normálnej situácii mohlo intenzívne zasahovať do základných ľudských práv a slobôd, nemyslím si, že to bude lepšie riešenie," vysvetlil.