Boris Filan, spisovateľ, básnik, textár či cestovateľ, má 75 rokov

Bratislava 29. júna (TASR) - Jeho autorské rozpätie zasahuje do viacerých oblastí písaného slova. Je autorom textov ku skladbám najmä skupín Prúdy a Elán, z ktorých sa mnohé stali hitmi. Moderoval, či stále moderuje relácie v televízii a rádiách, z ktorých niektoré aj sám pripravoval alebo pripravuje. Venuje sa aj písaniu prózy a cestopisných kníh.



V nedeľu 30. júna bude mať Boris Filan, spisovateľ, básnik, textár, scenárista a vášnivý cestovateľ, 75 rokov.



Boris Filan sa narodil 30. júna 1949 v Bratislave. Jeho otec Ľudovít Filan patril k popredným slovenským režisérom a scenáristom 60. a 70. rokov 20. storočia. V roku 1972 vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.



V rokoch 1973 - 1987 pracoval ako dramaturg v literárnej redakcii a redakcii zábavných programov Československej televízie v Bratislave. Je autorom scenárov televíznych komédií Aktovky (1981) v réžii Karola Strážnického a Spevák (1983) v réžii Ľubomíra Fifíka.



Autorsky pripravoval a uvádzal televíznu talkshow Gala Borisa Filana, relácie Ligapasáž a Cesta okolo seba. V rádiu Okey mal každú nedeľu napoludnie svoju talkshow Tri opice. V Slovenskom rozhlase pravidelne uvádza reláciu Pálenica.



Patrí k zakladateľom modernej textárskej piesňovej tvorby. Texty písal pre skupinu Prúdy, Pavla Hammela a najmä pre Elán. Mnohé piesne, ktoré vznikli vďaka spolupráci Filana s Elánom, patria medzi hity - Aj keď bez peňazí, Stužková, Hodina slovenčiny, Neviem byť sám, Tanečnice z Lúčnice, Smrtka na pražskom orloji či Sestrička z Kramárov.



Je tiež autorom scenára hudobného filmu Rabaka so skupinou Elán v titulnej úlohe, ktorý v roku 1989 nakrútil režisér Dušan Rapoš. S Elánom spolupracoval aj na vydaní albumu Elán - Tretie oko, ktorý vyšiel pri príležitosti megakoncertu skupiny Elán v Prahe v septembri 2003.



Z repertoáru Pavla Hammela zľudoveli piesne Čas malín či ZRPŠ takisto s Filanovými textami. Pre Roba Grigorova napísal text k piesni Dvaja, do repertoáru skupiny Modus a Janka Lehotského prispel textom piesne Veľký sen mora. Piesňové texty vydal aj knižne v zbierkach Túlavý psík (1987), 69 textov (1996) či Kamalásky (2004).



Ako prozaik knižne debutoval v roku 1991 zbierkou poviedok Paternoster. V tom istom roku vydal s výtvarníkom Alanom Lesykom rozprávkovú knihu Puki.



Poviedky, črty a príležitostné rozprávania, ktoré väčšinou odzneli v rozhlasovej relácii Pálenica Borisa Filana vydal knižne pod názvom Ľubošova finta (2005). V roku 2006 sa prezentoval románom Wewerka, ktorý je príbehom dievčaťa hľadajúceho svojho otca. Medzi prozaické Filanove diela sa radí aj kniha Bratislavské krutosti (2008).



Je tiež autorom ľúbostného románu Klimtov bozk (2008). Voľným pokračovaním Bratislavských krutostí je kniha PrešpoRock (2010). Tretia kniha bratislavských príbehov nesie názov Raba Suli. Bratislava III. (2011).



Nevšedné cestovateľské reportáže zhrnul v mnohých knihách ako Tam Tam (1993), Tam Tam 2 (1995), Tam Tam 3 (1999), Nočný Tam Tam (2002), Posledný Tam Tam (2004) či Tam Tam Plus (2007). Medzi jeho cestopisné knihy patria publikácie Dole vodou (2009), Tajomstvo Budhovho úsmevu (2010), Ako išlo oko na vandrovku (2012), Umenie zablúdiť (2014), Rozhovor s tigrom (2015), Káva od Felliniho (2017) či ŠirokoĎaleko (2019).



Zbierky rôznorodých textov predstavujú zasa knihy Po vtákoch (2015), Zabíjačka a iné rozkoše (2012, 2020), či Hodina človečiny (2018).



Na svoje dlhoročné priateľstvo a spoločné zážitky so spevákom Jožom Rážom sa zameral v knihe Cigary idú do neba (2022).



Boris Filan je držiteľom mnohých ocenení. Za publicistickú aktivitu dostal v roku 1994 cenu Egona Erwina Kischa. V roku 2009 získal cenu Zlaté pero 2009 za najhodnotnejšie pôvodné dielo s knihou Dole vodou. Ľúbostný román Klimtov bozk sa stal Knihou roka 2009. V januári 2011 sa stal laureátom Krištáľového krídla za rok 2010 v kategórii publicistika a literatúra za knihu PrešpoRock. Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo dostal v novembri 2014.



Je ženatý s herečkou Ingrid Žirkovou a je otcom dvoch synov.