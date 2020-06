B.Kollár: Koalícia by mala hovoriť o zmenách pri voľbe zo zahraničia

Praha 9. júna (TASR) - Slovenská vládna koalícia by mala hovoriť o tom, či Slovákom žijúcim v Českej republike umožní hlasovať v slovenských voľbách na zastupiteľských úradoch v ČR. Potvrdil to v utorok predseda Národnej rady SR Boris Kollár počas svojej prvej oficiálnej zahraničnej cesty v Prahe.



Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus koncom mája naznačil, že možnosť voľby zo zahraničia by sa mohla rozšíriť o voľby na zastupiteľských úradoch, hoci v programe vlády sa píše o elektronickom hlasovaní. Momentálne môžu Slováci voliť zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady SR, a to poštou.



Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo voľbách, aby tak mohli slobodne voliť všetci občania SR bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb nachádzajú.



(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Kvašňovská)