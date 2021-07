Boris Kollár predloží novelu ústavy v najskoršom možnom termíne

Prečítajte si aj: Premiér: O návrhu Kollára na zmenu ústavy musí rokovať koaličná rada



Bratislava 8. júla (TASR) - Návrh na zmeny v Ústave SR v súvislosti s referendom predloží predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v čo najskoršom termíne, aktuálne zvažuje legislatívne možnosti. Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.ozrejmila hovorkyňa.Kollár počas dňa avizoval, že chce novelu Ústavy v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia NR SR predložiť už na mimoriadnu schôdzu, ktorá by sa mala začať 22. júla. Hovoril, že je to odpoveď na odporúčanie Ústavného súdu (ÚS) SR a prezidentky Zuzany Čaputovej. Viacerí politici však reagovali, že vzhľadom na rokovací poriadok a niektoré lehoty nebude možné novelu zaradiť na mimoriadnu letnú schôdzu.Premiér Eduard Heger (OĽANO) na Kollárovu ambíciu reagoval tým, že o jeho návrhu na zmenu v ústave bude musieť rokovať koaličná rada.Podporu prípadnej zmene ústavy avizuje aj opozičná ĽSNS. Poslanec NR SR Martin Beluský (ĽSNS) skonštatoval, že strana opakovane predkladá návrhy na zmenu ústavy, aby bolo referendum vykonateľné. "," dodal.Prezidentka v stredu (7. 7.) uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.