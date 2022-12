Borovka: Diabetik môže jesť na Vianoce všetko, musí počítať sacharidy

Bratislava 23. decembra (TASR) - Diabetik môže jesť cez Vianoce všetko. Musí si to však započítať do sacharidových jednotiek. Pre TASR to priblížil prezident občianskeho združenia Zväzu diabetikov Slovenska Jozef Borovka.



"Jedlo na Vianoce okrem zákuskov nemá veľa sacharidových jednotiek," podotkol Borovka s tým, že aj sacharidové jednotky v šaláte alebo zákuskoch sa dajú zvládnuť. Dôležité je podľa neho to vykompenzovať pohybom, aby sa nezvýšila hladina glykémie. "Najem sa, vnúčatá zoberiem, idem sa prejsť s nimi a zase mám výdaj energie," priblížil.



Upozornil, že je potrebné dbať na správnu kompenzáciu, keďže neliečený diabetes môže spôsobiť viaceré komplikácie. "Odchádzajú hlavne cievy a tiež nervy," doplnil. Podľa neho vznikajú aj komplikácie, ako slepota, amputácia, infarkt či mozgová príhoda.



Len malé percento diabetikov je podľa neho správne kompenzovaných. Podotkol, že ľudia sa začnú o diabetes zaujímať až vtedy, keď strácajú zrak, obličky nepracujú, ako majú alebo majú diabetickú nohu. Cukrovka skracuje život o šesť rokov, ak pacient nemá iné komplikácie. V prípade, že prekoná infarkt alebo mozgovú príhodu, je pravdepodobné, že pacient bude žiť kratšie o 12 rokov.