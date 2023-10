Božik a Mikloško podpísali memorandum o spolupráci

Bratislava 12. októbra (TASR) - Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik a komisár pre deti Jozef Mikloško podpísali vo štvrtok memorandum o spolupráci. Spoločne budú riešiť otázky týkajúce sa legislatívnej úpravy v oblasti záškoláctva a poskytovania pomoci rodinám v hmotnej núdzi a deťom. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda ZMOS a zároveň primátor Partizánskeho Jozef Božik.



V oblasti záškoláctva chcú, aby mali obce a mestá, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl, možnosť nielen ukladať sankcie, ale aj posudzovať spôsoby, akými sa deti dostali do záškoláctva. Ako priblížil Božik, v minulosti hranica neospravedlnených hodín, ktoré boli riešené štátom, bola nie 15 hodín, ale 100 hodín.



Zdôraznil, že často majú so záškoláctvom problémy rodiny s deťmi, ktoré sú sociálne najviac ohrozené a žijú v pásme chudoby. "Pokiaľ je tu povinnosť 15 hodín z hľadiska miery záškoláctva, tak je to relatívne nízka hranica, ktorá navyše dáva úlohu samospráve okamžite dať pokutu, pričom táto pokuta nerieši samotnú situáciu, lebo tieto rodiny majú často problémy s tým, aby mali reálne príjmy," zdôraznil predseda ZMOS s tým, že túto otázku plánuje riešiť aj s novým vedením ministerstva školstva.



Ďalšou témou spolupráce bude poskytovanie pomoci rodinám žijúcim v chudobe a deťom v núdzi. ZMOS plánuje spolupracovať s Úradom komisára pre deti a charitatívnymi a cirkevnými organizáciami s cieľom zabezpečiť rodinám základné životné potreby a pomoc v čase krízy.