Božik: Európske projekty zlepšujú kvalitu života

Bratislava 1. mája (TASR) - Práve na miestnej a regionálnej úrovni sa realizujú konkrétne európske iniciatívy a projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí. V deň 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ to pripomenul predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Tento deň je podľa neho aj symbolom úcty voči pracujúcim.



Vstup Slovenska do EÚ priniesol občanom, ako aj mestám a obciam nové príležitosti, od voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu, až po zásadný impulz pre rozvoj a modernizáciu. „Mestá, obce a ich obyvatelia zohrávajú v tomto projekte nezastupiteľnú úlohu. Práve na miestnej a regionálnej úrovni sa realizujú konkrétne európske iniciatívy a projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí. ZMOS si preto s úctou pripomína prínos a angažovanosť miest a obcí v budovaní modernej a prosperujúcej spoločnosti,“ uviedol Božik v stanovisku, ktoré TASR zaslala ústredná riaditeľka kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.



Prvý máj je aj Sviatkom práce, ktorým si podľa šéfa ZMOS symbolicky uctievame prácu ako súčasť hodnotového rebríčka a všetkých tých, ktorí ju každodenne vykonávajú.



V predvečer Sviatku práce sa v mnohých mestách a obciach Slovenska stavali máje a konali kultúrne podujatia. „Tieto tradície, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, majú silný komunitný rozmer. Prvomájové oslavy pokračujú aj dnes po celom Slovensku. Naše mestá a obce si tento sviatok pripomínajú organizovaním podujatí, ktoré zdôrazňujú význam práce, lásky a spoločenstva ako súčasti každodenného života,“ uzavrel Božik.