Božik: Samosprávy nezaručujú, že dokážu pokryť vyššie platy v školstve

Košice 24. februára (TASR) - Mestá a obce v súčasnosti nevedia zaručiť, že by zvládli pokryť avizované zvyšovanie platov v školstve či vyplatenie odmien. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach to povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik s tým, že pre rozpočty samospráv by to znamenalo 160 miliónov eur.



ZMOS podľa jeho slov komunikuje s odborármi aj s rezortom školstva, pričom avizuje, že mestám a obciam je potrebné pomôcť. "Ak by sme mali vyplatiť 800-eurové odmeny a odvody pre všetkých zamestnancov - nielen školstva, a zároveň garantovať zvýšenie platov o sedem percent tohto roka a potom od januára budúceho roka, tak by to pre rozpočty miest a obcí znamenalo 160 miliónov eur. To je závratná suma," povedal s tým, že situácia je o to horšia, o čo je nižší počet obyvateľov.



"Dnes sú mestá a obce v tak ťaživej situácii, že nevieme generovať zdroje a zaručiť sa za to, že ak by nám vláda nariadením prikázala zvýšiť platy, že by sme to v rámci originálnych kompetencií zvládli pokryť. Je to zásadný problém," dodal.



Zopakoval, že samosprávy majú od januára 2023 veľké finančné problémy, ktoré kontinuálne pokračujú aj v tomto roku.



Rezort školstva v reakcii uviedol, že v súlade s Uznesením vlády SR k návrhu Zámeru zvýšenia platov v školstve do roku 2026 pripravuje spolu s Ministerstvom financií SR a Úradom vlády SR ďalšie kroky k plneniu uložených úloh. "Aktuálne môžeme potvrdiť, že so zástupcami samosprávy v danej veci komunikujeme," doplnil.



Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR navrhuje zvýšenie platov pre pedagógov a odborných zamestnancov o sedem percent od 1. septembra 2025 a o ďalších päť percent od 1. januára 2026. Zaviesť sa má aj nový nadtarifný spôsob odmeňovania, ktorý v priemere zvýši platy o dve percentá. Zámer zvýšenia platov schválila vláda minulý týždeň s podmienkou predloženia návrhu na jeho finančné krytie a uzatvorením memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri v rezorte školstva s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.