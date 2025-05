Božík: Víťazstvo nad nacizmom bolo najsilnejším momentom 20.storočia

Bratislava 8. mája (TASR) - Víťazstvo nad nemeckým nacizmom, talianskym fašizmom a kolaborujúcimi štátmi je najsilnejším momentom 20. storočia. V súvislosti so štvrtkovým 80. výročím konca 2. svetovej vojny to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.



Upozornil na desiatky miliónov obetí najväčšej vojny v histórii. Uctenie ich pamiatky považuje za výraz vďaky za súčasnú slobodu, mier a demokraciu. „Tento deň 8. máj musí zostať trvalou pripomienkou toho, akú cenu má mier, nielen ako slovo z histórie, ale ako každodenná realita, ktorú dnes žijeme. Akú cenu má pokoj v našich uliciach, spokojnosť v našich rodinách, ticho bez sirén a výbuchov,“ zdôraznil. „To všetko nie je samozrejmosť. Je to dedičstvo vybojované krvou a utrpením tých, ktorí tu pred nami stáli v boji proti nenávisti a zlu,“ dodal.



V čase, keď ľudstvo opäť čelí vojnovým konfliktom a ich hrozbám preto považuje za spoločnú povinnosť zabrániť opakovaniu temných udalostí z minulosti.



Poukázal tiež na to, že mestá a obce po celom Slovensku si vo štvrtok a v týchto dňoch pripomínajú výročie kladením vencov pri pamätníkoch obetí druhej svetovej vojny, pietnym zhromaždením či tichým momentom.