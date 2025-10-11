< sekcia Slovensko
Božik: Zmena volebného obdobia by sa mala riešiť pred ďalšími voľbami
Fico vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách.
Autor TASR
Bratislava/Partizánske 11. októbra (TASR) - O zmene dĺžky volebného obdobia by sa malo rozhodovať pred nasledujúcimi voľbami, nie počas prebiehajúceho obdobia. Mieni to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik v reakcii na sobotné vyhlásenie predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ktorý je za to, aby sa voľby do orgánov samosprávnych krajov i samosprávy obcí konali až v roku 2027. Stanovisko ZMOS podľa Božika je predmetom ďalšej diskusie.
„Keď som v roku 2022 kandidoval na funkciu primátora mesta a poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), kandidoval som na volebné obdobie 2022- 2026. Meniť pravidlá počas prebiehajúceho obdobia nepovažujem za správne,“ uviedol Božik a zdôraznil, že ide o jeho osobný názor.
„V pracovnom pozičnom dokumente sme v spoločnej diskusii navrhli, aby od roku 2030 bolo volebné obdobie v oboch samosprávach, miestnej aj regionálnej, päťročné. To by znamenalo, že voľby by sa konali v rokoch 2035, 2040, 2045, 2050 a tak ďalej,“ priblížil Božik.
Viaceré štáty podľa neho majú podobný systém, pričom niektoré dokonca dlhšie obdobia, šesť či sedemročné. „Všetko je však vecou diskusie a dohody. Podľa môjho osobného názoru by sa však o zmene dĺžky volebného obdobia malo rozhodovať pred nasledujúcimi voľbami, nie počas prebiehajúceho obdobia,“ podotkol.
Aké bude konečné stanovisko ZMOS, je podľa Božika predmetom ďalšej diskusie. „Rozhodovať bude Rada, ktorú tvorí 130 primátorov a starostov. V našej organizácii je 62 regionálnych združení, 142 miest a mestských častí Bratislavy a Košíc a približne 2650 obcí. Nás nie je 23 či 25 alebo osem. Diskusia bude dlhšia a rôznorodá. Presne tak, ako je rôznorodá celá spoločnosť,“ dodal predseda ZMOS-u.
Fico v sobotu na pracovnom sneme Smeru vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách. Je to podľa neho praktickejšie. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do NR SR. Apeloval na zástupcov ZMOS a SK8, aby sa nad týmto návrhom zamysleli. Avizoval, že ak by došlo v tejto myšlienke k zhode, mohol by parlament prijať príslušné legislatívne zmeny.
Možné predĺženie súčasného volebného obdobia po sobotňajšom online rokovaní republikovej rady odmietla Únia miest Slovenska (ÚMS). Zároveň uviedla, že je pripravená na diskusiu o prípadných zmenách pre budúce volebné obdobia, avšak len za predpokladu, že sa na nich dohodnú všetky zainteresované strany a že budú v súlade s princípmi právneho štátu.
