Božik: ZMOS chce naďalej presadzovať stabilnejšie príjmy pre obce
Pripomenul aj blížiace sa voľby v samosprávach.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce v novom roku 2026 pokračovať v presadzovaní stabilnejších a predvídateľnejších príjmov pre mestá a obce, ako aj v ochrane investícií v území vrátane eurofondov. V stanovisku ZMOS to uviedol jeho predseda Jozef Božik. Pripomenul aj blížiace sa voľby v samosprávach. Zdôraznil, že z komunálnych volieb by sa nemal stať nástroj politických prestreliek. Zároveň zbilancoval tento rok z pohľadu aktivít združenia.
„Do ďalšieho roka vstupuje samospráva aj do volebného obdobia, ktoré prirodzene prináša vyššiu mieru politickej dynamiky. O to viac potrebujeme, aby komunálna politika nebola pod tlakom politických hier a prieťahov a aby sa z komunálnych volieb nestal nástroj politických prestreliek, ale priestor pre službu ľuďom, stabilitu územia a dôveru v miestnu demokraciu,“ vyhlásil Božik.
ZMOS deklaruje pokračovanie v presadzovaní stabilnejších a predvídateľnejších príjmov pre mestá a obce, v ochrane investícií v území vrátane eurofondov, ako aj v nastavení garancií financovania prenesených kompetencií tak, aby sa výkon štátu na obciach a mestách neopieral o ich vlastné rozpočty. „Budeme pokračovať aj v udržateľnom nastavení sociálnych služieb po reforme financovania, v obhajobe sociálnej ekonomiky samospráv a v rozumných zmenách v školstve, aby prechodové procesy vrátane racionalizácie siete boli riadené, komunikované a zvládnuteľné pre zriaďovateľov,“ sľubuje Božik. ZMOS chce takisto posilňovať praktické riešenia, ktoré sa v roku 2025 ukázali ako funkčné, najmä centrá zdieľaných služieb, aby samosprávy dokázali zvládať rastúcu odbornú a personálnu náročnosť agendy. Božik sa rovnako poďakoval všetkým starostom, primátorom i poslancom, ako aj zamestnancom samospráv a partnerom za spoluprácu.
V oblasti financovania združenie v roku 2025 presadzovalo najmä to, aby sa mestá a obce nedostali do krátkodobých výpadkov hotovosti, ktoré následne paralyzujú bežný chod. „Medzi konkrétne výsledky roka 2025 v oblasti finančnej stability a ľudských kapacít v samospráve zaraďujeme aj to, že ZMOS presadil vyplatenie jednorazových odmien v sume 90 miliónov eur pre zamestnancov územnej samosprávy,“ pripomenul Božik. Za významné považuje aj to, že sa podarilo presadiť zmeny zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré umožňujú mestám a obciam využívať rezervný fond aj na krytie bežných výdavkov.
Silnou témou roka 2025 boli podľa šéfa ZMOS eurofondy a investície v území. „ZMOS sa verejne postavil proti zmrazeniu 200 miliónov eur určených na regionálne projekty, pretože išlo o priamy zásah do pripravených investícií obcí, miest a regiónov. Oceňujeme, že napokon došlo k rozhodnutiu zmrazenie zrušiť a prostriedky odblokovať,“ priblížil. Od roka 2025 zároveň platila nová legislatíva o financovaní materských škôl zo štátneho rozpočtu ako prenesený výkon štátnej správy.
„Za jeden z najpraktickejších posunov roka 2025 považujeme centrá zdieľaných služieb,“ vyhlásil Božik. Model vznikal už v predchádzajúcich rokoch ako návrh ZMOS v rámci národného projektu a ZMOS ho následne presadil aj ako reformné riešenie do Plánu obnovy a odolnosti SR, kde sa centrá zdieľaných služieb stali súčasťou opatrení zameraných na zvyšovanie efektívnosti výkonu verejných služieb v území. „Pilot bol výsledkom partnerskej práce s rezortom vnútra a regionálneho rozvoja a v roku 2025 sa v pilotnej fáze kreovalo 21 centier združujúcich 633 miestnych samospráv, ktoré spojili kapacity tak, aby mali obce a mestá prístup k odborníkom aj tam, kde by ich samostatne nevedeli personálne zabezpečiť,“ uzavrel Božik.
