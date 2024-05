Božik: ZMOS je nestranícka organizácia, má zmluvy s viacerými stranami

Bratislava 29. mája (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je nestranícka organizácia. Má zmluvy s koaličnými aj opozičnými stranami. Na tlačovej konferencii po rokovaní 36. snemu združenia to uviedol jeho predseda Jozef Božik s tým, že zastupuje samosprávy bez ohľadu na politickú preferenciu.



"Sme jediný reprezentatívny zástupca mestskej a obecnej samosprávy na Slovensku, ktorý je partnerom v tripartite, ktorý je partnerom v rade vlády, rade vlády pre regionálny rozvoj, ale aj partnerom každému jednému rezortu a každej jednej politickej strane," skonštatoval Božik.







Na sneme riešil ZMOS niekoľko tém, jednou z nich bola aj sociálna služba. Božik priblížil, že samosprávy budú mať 30 dní na to, aby umiestnili svojho občana odkázaného na sociálnu službu k verejnému poskytovateľovi. Ak sa to nepodarí, tak ho po 30 dňoch budú môcť umiestniť aj k neverejnému poskytovateľovi. Aj keď ide v tomto prípade o kompromis, nie sú s ním podľa Božika spokojné ani samosprávy, ani poskytovatelia sociálnych služieb.



Podotkol však, že pôjde o prechodné obdobie do roku 2025, pretože v roku 2026 nastane reforma sociálnych služieb. Platba tak nepôjde do zariadenia, ale priamo ku klientovi, ktorý sa sám rozhodne, kde si objedná sociálnu službu, na ktorú bude odkázaný v zmysle rozhodnutia špecializovaných orgánov. "Táto téma bola traumatizujúca pre drvivú väčšinu miest a obcí preto, lebo sme sa nevedeli stotožniť s tým, ako sa v roku 2021 zákon o sociálnych službách bez vedomia a súhlasu ZMOS-u zmenil s tým, že nám bola daná okamžitá povinnosť platiť poplatky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb bez toho, aby táto služba bola danou obcou objednaná," vysvetlil Božik.







Na sneme riešili podľa podpredsedu združenia Branislava Trégera aj otázku bezpečnosti vo verejnom sektore. Spoločne s ministerstvami a Policajným zborom sa dohodli na spoločnom postupe v súvislosti s hrozbou bombových útokov na školách. Pripomenul, že sa pripravuje aj spoločný manuál pre celú republiku.



Ďalšou témou združenia bolo zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadu (MBÚ), ktoré sa podarilo oddialiť na začiatok roka 2025. V spolupráci s ministrom životného prostredia pripravujú, akou formou sa budú sankcionovať obce, ktoré nebudú využívať linky na MBÚ. "Ide predovšetkým o severovýchodné Slovensko a oblasť Gemera," podotkol Božik.



Podpredseda ZMOS-u Martin Červenka zároveň poukázal na to, že od nového roka bude materské školy financovať štát. ZMOS podľa neho požaduje, aby ministerstvo školstva v tejto súvislosti zobralo len toľko peňazí z rozpočtov samospráv, koľko v súčasnosti na túto kompetenciu dáva.