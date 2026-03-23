Božik:Konflikt na Blízkom východe bude mať vplyv na rozpočty samospráv
Podpíše sa pod nárast nákladov za tovary a služby, ktoré majú mestá a obce.
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Konflikt na Blízkom východe, ktorý sa premieta do nárastu cien pohonných látok a plynu, zasahuje i samosprávy na Slovensku. Podpíše sa pod nárast nákladov za tovary a služby, ktoré majú mestá a obce. Pre TASR to v pondelok uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.
„Samosprávy sú odkázané na tovary a služby, ktoré sú determinované aj dovozom. Prepravné náklady roztáčajú kolá inflácie tým, že dopravcovia musia platiť drahšiu naftu, prípadne aj benzín. To všetko vplýva na rozpočty miest a obcí,“ načrtol Božik.
Na rozpočty samospráv môžu do značnej miery vplývať i náklady za teplo, pokiaľ sa premietnu do ceny plynu, ak ich mestá a obce nemajú zakontrahované na rok či dva. „Ideme do obdobia, keď sa bude menej kúriť, ale cenové nárasty plynu napríklad aj pri výrobe pečiva sa môžu premietnuť do konečných cien. Tieto cenové nárasty budú vplývať aj na výšku režijných nákladov v prípade dodávky stravy pre našich žiakov materských, základných škôl či klientov sociálnych zariadení,“ priblížil.
Inflácia tak podľa Božika bude celoeurópska, celosvetová, Slovensko sa jej nevyhne a rast nákladov tak bude vplývať aj na rozpočty v mestách a obciach. „V akej výške, to si nedovolím prognózovať. Ako konsolidácia vplýva zle na rozpočty miest a obcí, tak rovnako zle bude vplývať nestabilný vývoj a vojenský konflikt na Blízkom východe. Pokiaľ sa neobnovia dodávky plynu a ropy a nebudú štandardizované, tak si myslím, že táto vojna môže zatriasť Slovenskom a celým svetom,“ ozrejmil.
Na nepriaznivý vývoj budú musieť samosprávy reagovať ďalšími opatreniami. „Už teraz šetria a budú musieť šetriť ešte viac,“ vyhlásil Božik.
Predseda ZMOS v tejto súvislosti pripomenul, že opatrenia sa nemôžu dotknúť poplatku za komunálny odpad, ktorý počas roka samosprávy meniť nemôžu. „Ak im v odpadovom hospodárstve vznikne strata, pôjde na vrub podielových daní, čo je síce porušením zákona, ale iná šanca nie je,“ podotkol.
