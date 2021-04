Bralá v Tiesňavách preskúmajú geológovia, mimoriadna situácia trvá

Terchová 13. apríla (TASR) – Skalné bralá pri ceste cez Tiesňavy do Vrátnej doliny preskúmajú geológia na úseku dlhom približne 1000 metrov. Do dvoch mesiacov by sa mal uskutočniť podrobný geologický prieskum lokality, v ktorej je pre padajúce skaly vyhlásená mimoriadna situácia od 13. novembra 2019. Po zasadnutí Krízového štábu obce Terchová o tom v utorok informoval starosta obce Jozef Dávidík.



Naposledy popadalo na cestu tretej triedy v Tiesňavách viacero skál v sobotu (3. 4.), jedna z nich mala objem približne tri kubické metre. Cesta je podľa Dávidíka prejazdná v obmedzenom režime. "Chcel by som požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dopravné značenie. Je to neprehľadný úsek, zúžená cesta, kde môže dôjsť aj ku kolízii. Takže poprosím návštevníkov, ktorí chodia k nám, aby rešpektovali dopravné značenie," vyzval terchovský starosta.



"Celý koridor Tiesňav je svojim spôsobom destabilizovaný z hľadiska niekoľkých skalných blokov v najužšom mieste. Na to, aby sme vedeli povedať, akým spôsobom sa situácia bude z hľadiska bezpečnosti a stability vyvíjať ďalej, je potrebné urobiť podrobný inžiniersko-geologický prieskum. Je to otázka ďalších dní a týždňov," povedal po zasadnutí krízového štábu inžiniersky geológ Peter Fekeč.



Riaditeľ Správy Národného parku Malá Fatra Michal Kalaš podotkol, že vzhľadom na ohrozovanie ľudského zdravia budú po prieskume lokality súhlasiť aj s výrubmi drevín na kritických miestach. "Treba povedať, že v spodnej časti Tiesňav drevinová vegetácia pred nejakými 50 rokmi vôbec nebola. Tie skaly boli holé. Na druhú stranu, v nižších častiach môžu byť aj stromy efektívne a môžu zabrániť pádu voľných kameňov priamo na cestu. Treba postupovať obozretne. Nie cestou výrubu 100 metrov dlhého pásu drevín, takto si to ani my nepredstavujeme. Ale na miestach, kde to má hlavu a pätu, s tým určite súhlasiť budeme," podotkol Kalaš.



Na zasadnutí krízového štábu prerokovali aj žiadosť o pomoc pri monitoringu jedinej prístupovej cesty do Vrátnej doliny a terchovskej osady Štefanová pre vládu SR a ministerstvo životného prostredia. "Budeme určite žiadať pomoc, pretože sumy sa budú pohybovať okolo pol milióna eur a viac. Obec to nevie zafinancovať z vlastných zdrojov, preto sme sa spojili so Žilinským samosprávnym krajom a Okresným úradom v Žiline, aby sme hľadali riešenie. Obec nejaké financie určite nájde, ale nie v takomto objeme," dodal Dávidík.



Mimoriadnu situáciu vyhlásila obec Terchová v roku 2019 po odtrhnutí skál zo skalného útvaru v Tiesňavách na pravej strane v smere do Vrátnej doliny.