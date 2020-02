Branislav P., obžalovaný v kauze nákupu ultrazvukov, odmieta vinu

Banská Bystrica 6. februára (TASR) – Obžalovaný Branislav P. - synovec nebohého expredsedu Národnej rady SR Pavla Pašku, s ktorým sa vo štvrtok začal proces na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica v kauze nákupu ultrazvukov pre košickú nemocnicu, poprel vinu a odmietol aj vypovedať.



Pred súdom čelí obžalobe zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, za čo mu hrozí trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov nepodmienečne.



K skutku došlo v roku 2013, keď obžalovaný, ako vedúci oddelenia verejného obstarávania Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, mal uprednostniť víťaza verejnej súťaže v neprospech iných tak, že sám nastavil podmienky na technické špecifikácie a vybavenie štyroch zariadení pri verejnom obstarávaní, čím uprednostnil vopred vybranú spoločnosť a porušil zákon.



Okrem diskriminačných kritérií, ktoré tendru vyčítali konkurenčné firmy, problémom bola aj cena prístrojov. Košickú nemocnicu údajne vyšli ultrazvuky takmer dvojnásobne drahšie a "preplatila" viac ako 160.000 eur.



Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry znalkyňa, ktorú pribrali do konania, spochybnila sumu 380.000 eur bez DPH, ktorá mala byť konečnou za nákup štyroch ultrazvukov pre rôzne oddelenia. Hodnotu všetkých štyroch prístrojov ustálila na sumu viac ako 212.000 eur.



"Je zákonným právom klienta nevypovedať. Dnešné dokazovanie, osobitne výpoveď svedka, nepotvrdila, že môj klient akýmkoľvek spôsobom porušil svoju povinnosť. Nijakým spôsobom sa nepodieľal na protiprávnom konaní. Neparticipoval na príprave podkladov, ktoré sa týkajú technickej špecifikácie," reagoval obhajca Sergej Romža. Žiada oslobodenie svojho klienta spod obžaloby.



Svedok, ktorý bol kedysi nadriadeným Branislava P. a považuje ho za svojho priateľa, vypovedal, že obžalovaný nemohol mať vplyv na technické špecifikácie, pretože o tých rozhodujú medicínski odborníci, nemocnica a v konečnom dôsledku ich schvaľuje ministerstvo zdravotníctva. To schválilo i plánovanú výšku zákazky. Pokiaľ ide o cenu, tá sa vraj v tom čase nijako nelíšila od tých štandardných. Pochybenie pri postupe verejného obstarávania údajne vtedy nezistil ani Úrad pre verejné obstarávanie.