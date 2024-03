Branislava A. súd opäť uznal za vinného z vraždy podnikateľa Karcela

Banská Bystrica 6. marca (TASR) - Okresný súd (OS) v Banskej Bystrici uznal v stredu v obnovenom procese bývalého člena východoslovenského podsvetia Branislava A. za vinného z vraždy podnikateľa Mariána Karcela, upustil však od uloženia trestu. Za vraždu z roku 2000 dostal pôvodne 15 rokov väzenia, ale povolili mu obnovu konania, preto sa pojednávalo nanovo. Rozsudok nie je právoplatný.



Branislav A. mal podnikateľa zastreliť viacerými ranami zo samopalu pred jeho domom v Kynceľovej pri Banskej Bystrici, za čo zinkasoval okolo milióna slovenských korún. Vraždiť mal na objednávku doživotne odsúdeného Mikuláša Černáka. Obžalovaný po celý čas tvrdil, že je nevinný. V osudný deň v Banskej Bystrici údajne nebol a Karcela ani nepoznal. Obžalobu označil za "krivú, falošnú a nepravdivú".



"Nemám nič spoločné s vraždou Karcela," zdôrazňoval pred senátom OS. Jeho obhajca Milan Kuzma žiadal oslobodenie spod obžaloby. Voči rozsudku podal Branislav A. odvolanie priamo v súdnej sieni. Prokurátor žiadal pre neho doživotie, aj on zahlásil odvolanie čo do výroku o treste.



Obnovený proces sa začal vlani vo februári. Branislav A. v roku 2019 uspel so sťažnosťou pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu a podal návrh na povolenie obnovy konania v tomto 23 rokov starom prípade vraždy. Podľa obžalovaného predchádzajúci proces bol nespravodlivý a došlo k porušeniu jeho práva.



"Podľa európskeho súdu bolo porušené jeho právo, ktoré sa vzťahuje na kajúcnikov. Tvrdíme, že celé dokazovanie bolo založené na jedinom dôkaze, zmenenej výpovedi svedka. Okrem neho neboli žiadne priame ani nepriame dôkazy, ktoré by hovorili, že môj klient spáchal túto vraždu," konštatoval v súvislosti s obnovou konania Kuzma. Zdôraznil, že majú v rukách dva rozhodnutia krajského súdu, ktorý ho pôvodne v tejto veci oslobodil, odsúdený bol až na základe zmenenej výpovede "kajúcnika".



Branislav A. si v súčasnosti odpykáva 24-ročný trest odňatia slobody za členstvo v zločineckej skupine a vraždu Arpáda Nistora z roku 2004, na ktorý ho v septembri 2022 právoplatne odsúdil Najvyšší súd SR. Podľa senátu banskobystrického OS je tento trest dostatočný.