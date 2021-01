Brannobezpečnostný výbor začal vypočúvať kandidátov na šéfa polície

Š. Hamran: Policajný zbor má nízku dôveru, policajta nesmú vnímať ako symbol represie

Bratislava 25. januára (TASR) - Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť začali v pondelok ráno v priestoroch Bratislavského hradu vypočúvať kandidátov na funkciu prezidenta Policajného zboru (PZ). O post sa uchádza dočasne poverený šéf polície Peter Kovařík a veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ Štefan Hamran.Kandidáti už absolvovali vypočutie pred výberovou komisiou, ktorá odporučila na funkciu policajného prezidenta oboch uchádzačov.Po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore má výbor odporučiť ministrovi vymenovať jedného z uchádzačov do funkcie prezidenta Policajného zboru. Ak odporúčanie členovia výboru nevydajú, ministerstvo vnútra bude musieť výberové konanie zopakovať.Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odstúpení Milana Lučanského. Od septembra minulého roka PZ dočasne vedie Peter Kovařík.Polícia má nízku dôveru, ľudia na jej najvyšších postoch majú byť garantom dôvery. Policajt nesmie byť vnímaný ako symbol represie. Prezident PZ má garantovať, že vyšetrovatelia budú môcť pracovať v pokoji a bez nátlakov. Pred parlamentným brannobezpečnostným výborom to povedal kandidát na prezidenta Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran, ktorý pôsobí ako veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ. Poukázal na potrebu špecializovaného boja proti extrémizmu.Vyšetrovatelia musia podľa neho cítiť absolútnu podporu, aby sa mohli venovať len svojej práci, vrátane vyšetrovania vedúcich predstaviteľov. Hamran má pocit, že vyšetrovatelia v súčasnosti dostali možnosť nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Kontrola nad nimi nie je taká intenzívna.Hamran upozornil, že extrémizmus je prvá fáza terorizmu, objavuje sa na sociálnych sieťach, atakuje deti a mládež. Chcel by vytvoriť odbor boja proti extrémizmu. Nevie si predstaviť, že by sa oddelenie extrémizmu v rámci polície rozpadlo a táto téma by sa riešila na iných oddeleniach vyšetrovania. "Ak je niečo problematické, malo by to byť špecializované," dodal. Pripomenul skúsenosti, keď si tému extrémizmu "prehadzovali" rôzne útvary. "Akoby sa tomu nikto nechcel venovať," povedal. Extrémizmus by podľa neho mala riešiť najelitnejšia jednotka v SR, konkrétne Lynx Commando.Dotkol sa tiež témy stíhania policajných exfunkcionárov. "Stále sú v systéme ľudia, ktorí z presvedčenia konali v mene bývalých vedúcich predstaviteľov. Z presvedčenia konali aj voči ďalším útvarom a presadzovali aj tie opatrenia, ktoré boli na hrane alebo za hranou zákona," skonštatoval. Opísal tiež svoju skúsenosť, ako ho exšéf polície Tibor G. žiadal odstúpiť z funkcie a ako bol opakovane preverovaný. Dostal tiež ponuku vstúpiť do strany Spolu, bolo to podľa neho v čase, keď uvažoval o odchode z PZ. Ponuku odmietol.Podľa Hamrana je PZ rozvrátený, treba v ňom nájsť rovnováhu. Ani jeden šéf PZ nedokázal podľa neho stopnúť politický vplyv. "" povedal.Hamran presadzuje preventívne opatrenia, nie represívne. "" vyhlásil. Chce tiež skvalitniť personálne zloženie PZ s dôrazom na riadiace a veliace posty. "skonštatoval. Upozornil na optimalizáciu personálneho zloženia. So znižovaním počtu príslušníkov by narábal opatrne. Za nevyhnutné považuje prehodnotiť riadiace pozície.So zosnulým exšéfom polície Milanom Lučanským mal Hamran turbulentné vzťahy. Považoval ho za priamočiareho človeka. "skonštatoval s tým, že ho sám požiadal o stretnutie vzhľadom na ich spory. Riaditeľ NAKA Branislav Zurian je podľa Hamrana profesionál, má však pri ňom otázky ohľadom morálneho kompasu, čo považuje za kľúčové.odpovedal pri otázke, či by Zuriana ponechal vo funkcii.Dôležité je podľa neho náležite vyškoliť a vycvičiť policajtov. Zákroky na verejnosti sú vnímané podľa neho veľmi citlivo, akékoľvek zaváhanie vedie k znižovaniu dôvery. Polícia je tu podľa neho na to, aby vykonávala opatrenia, ak dôjde k narušeniu verejného poriadku, no videl niekoľko prípadov, pri ktorých sa mu "". Poukázal na protesty pred domom premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Extrémisti nemôžu podľa neho ukazovať silu. Ak je zakázané zhromažďovanie, polícia má legitímne právo použiť silu, ak je to vo verejnom záujme.uzavrel.