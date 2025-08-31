< sekcia Slovensko
Brány základných a stredných škôl sa v pondelok opäť otvoria
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin v pondelok (1. 9.) opäť otvoria. Školský rok 2025/2026 sa začne pre vyše 530.000 žiakov základných škôl a vyše 220.000 stredoškolákov. Do lavíc prvýkrát zasadne okolo 62.400 prváčikov. Pre TASR to uviedli z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
V novom školskom roku prejde od septembra približne polovica základných škôl na nový školský vzdelávací program, zapoja sa tak do kurikulárnej reformy. Naďalej platí zákaz používania mobilných telefónov pre mladších žiakov. Novinkami sú opätovné zavedenie polročných prázdnin či zmeny v systéme ospravedlňovania vymeškaných hodín.
