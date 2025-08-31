Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. august 2025Meniny má Nora
< sekcia Slovensko

Brány základných a stredných škôl sa v pondelok opäť otvoria

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V novom školskom roku prejde od septembra približne polovica základných škôl na nový školský vzdelávací program, zapoja sa tak do kurikulárnej reformy.

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin v pondelok (1. 9.) opäť otvoria. Školský rok 2025/2026 sa začne pre vyše 530.000 žiakov základných škôl a vyše 220.000 stredoškolákov. Do lavíc prvýkrát zasadne okolo 62.400 prváčikov. Pre TASR to uviedli z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

V novom školskom roku prejde od septembra približne polovica základných škôl na nový školský vzdelávací program, zapoja sa tak do kurikulárnej reformy. Naďalej platí zákaz používania mobilných telefónov pre mladších žiakov. Novinkami sú opätovné zavedenie polročných prázdnin či zmeny v systéme ospravedlňovania vymeškaných hodín.
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia