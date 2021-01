Bratislava a Nitra sú medzi horšími okresmi, povinne testovať nemusia

Na snímke ukazovateľ Výsledkov plošného skríningu (18.1 2021 - 26.1.2021) počas tlačovej konferencie Ministerstva zdravotníctva SR na tému Aktuálna epidemiologická situácia a aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19, 29. januára 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 29. januára (TASR) - Okresy Bratislava a Nitra s výsledkom 1,3 a 1,1 percenta pozitívnych patria po celoplošnom skríningu napokon k horším okresom. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) to na piatkovej tlačovej konferencii oznámil na základe verifikovania a preverenia všetkých dát zo skríningového testovania. Povinné testovanie ich síce nečaká, no minister výrazne odporúča obyvateľom opäť sa otestovať.Podľa definitívnych výsledkov ostala miera pozitivity na úrovni 1,24 percenta. "" povedal Krajčí.Oznámil tiež, že aj keď by sa malo v okresoch Bratislava a Nitra povinne testovať, vzhľadom na čas oznámenia informácie sa dohodol s predsedom vlády SR, aby sa zmenilo uznesenie vlády tak, že po 3. februári v týchto okresoch nebude vyžadované potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Minister však ľudí vyzval, aby sa testovali.Poukázal pritom na situáciu v nemocniciach. "" upozornil Krajčí. "" uviedol minister. Poukázal v tejto súvislosti i na to, že ak pri vývoji epidemiologickej situácie ostane Slovensko v rámci COVID automatu v najhoršom štvrtom stupni, teda "", ľudia budú potrebovať pri ceste do zamestnania po 8. februári negatívny test. Odporučil testovať sa aj v okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, ktoré po posune Bratislavy a Nitry medzi horšie okresy sa, naopak, dostali do skupiny s lepšími výsledkami.Krajčí dodal, že každý okres, ktorý sa rozhodne testovať, dostane od štátu testy a päť eur za vykonaný test.