Bratislava by sa mohla stať členom medzinárodnej organizácie EFUS

Bratislava 23. marca (TASR) – Hlavné mesto Bratislava by sa mohlo stať členom medzinárodnej organizácie Európske fórum pre mestskú bezpečnosť (EFUS). Jeho vstup do organizácie odsúhlasilo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo. Mestská samospráva to odôvodňuje potenciálom rozvoja a skvalitnenia bezpečnosti v meste, zdôrazňuje nové trendy i požiadavky na bezpečnosť.



"Témy, ktorým sa organizácia venuje, zohľadňujú aktuálne výzvy mestskej bezpečnosti. Vyberajú a definujú sa najmä podľa potreby členov, pričom sa kladie dôraz na vyváženú víziu kombinujúcu prevenciu, sankcie a sociálnu súdržnosť," uvádza dôvodová správa materiálu. Projekty a aktivity sa pritom venujú oblastiam ako nočný život, rizikové správanie, násilná radikalizácia či ohrozené skupiny, ale aj využívanie nových technológií.



EFUS ako európska sieť, v ktorej má zastúpenie približne 250 miest z 15 krajín, ponúka spoluprácu a diskusiu medzi regionálnymi aktérmi v oblasti mestskej bezpečnosti na princípe "mestá pomáhajú mestám". Na jednej strane umožňuje výmenu skúseností medzi mestami a regiónmi, poznatkov a expertíz pri riešení domácich výziev. Na druhej strane posilňuje úlohu regionálnych a lokálnych aktérov v rozvoji a implementácii bezpečnostných politík, a to v konkrétnom regióne alebo v celoeurópskom meradle.



Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo vyčlenenie financií z mestského rozpočtu na úhradu členského príspevku. Vypočítava sa na základe počtu obyvateľov, pre rok 2023 je vo výške približne 6000 eur.



Mimovládna medzinárodná organizácia EFUS bola založená v roku 1987. Medzi jej členov patrí napríklad Amsterdam, Barcelona, Berlín, Brusel, Haag, Gdansk, Kolín, Lisabon, Luxemburg, Lyon, Madrid, Malmö, Marseille, Miláno, Mníchov, Paríž, Perugia, Porto, Riga, Rotterdam, Štrasburg, Valencia, Vilnius, Viedeň.