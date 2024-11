Demokrati podali podnet na prokuratúru pre Harbour Park

Bratislava 12. novembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Demokrati podala podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s plánovaným projektom trimodálneho prístavu Harbour Park vo Vlčom hrdle v bratislavskom Ružinove. Preskúmať má podľa jej vyjadrení výstavbu developerského projektu, ktorý si môže vyžiadať masívny výrub v Dunajských luhoch. Spoločnosť Win-Port Invest, ktorá v septembri zámer predstavila, s tvrdeniami nesúhlasí, hovorí o politickom útoku, fámach a lžiach.



Podnetom reaguje strana podľa nej na nezákonnosť rozhodnutia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorým zamietol snahu hlavného mesta vyčleniť túto lokalitu v územnom pláne na účely ochrannej zelene a rekreácie. Pripomína, že zamýšľanému "nezmyselnému" developerskému projektu môže padnúť za obeť takmer 100.000 stromov a 90 hektárov unikátnych lužných lesov v Bratislave.



"Som presvedčený, že úrad mohol flagrantne porušiť zákon. Rozhodnutie ignorovalo aj stanovisko ministerstva životného prostredia, ochranu mokradí v zmysle medzinárodných dohovorov," konštatuje Michal Kiča z Demokratov s tým, že pre nedostatočné zdôvodnenie namieta aj možné porušenie správneho poriadku. Podnetom zároveň podporujú hlavné mesto v snahe ochrániť dané územie, keďže masívny výrub podľa nej odstráni ochranu pre Bratislavčanov pred dôsledkami klimatickej krízy a výparmi z miestnej rafinérie.



Investor dôrazne odmieta, že by sa malo vyrúbať 100.000 stromov a 90 hektárov lužného lesa. Odvoláva sa aj na viaceré prieskumy, ktoré si nechal vypracovať. Podľa nich je napríklad z celkového počtu celého územia 36 percent invazívnych, teda nepôvodných druhov, ktoré pôvodné druhy drevín ohrozujú. Hlavnú časť lesných porastov v území tvoria monokultúrne hospodárske lesné porasty, biotop lužného lesa bol podľa neho identifikovaný na menej ako 15 percentách riešeného územia.



"Ak z celkového počtu drevín odpočítame invázne nepôvodné druhy, tak nám v riešenom území zostane približne 51.000 drevín, na ktoré sa vzťahujú platné legislatívne pravidlá pre výrub drevín," uviedol pre TASR investor deklarujúc, že výrub bude v nevyhnutnej miere v zmysle platnej legislatívy, pričom budú v spolupráci s občianskymi združeniami realizované tzv. zmierňujúce opatrenia.



Harbour Park označuje investor za ambiciózny projekt, ktorý vráti Bratislavu na mapu riečneho obchodu a zaradí ju do prirodzeného prostredia historických trás a dunajských prístavov, kde vždy patrila. Pripomína tiež, že výstavbu nových prístavov, modernizáciu a kompletizáciu riečnej infraštruktúry považuje aj Európska komisia za najekologickejší spôsob dopravy a prepravy. Projekt patrí podľa investora do kategórie zodpovedných investícií, ktorých poslaním je znižovať aj ekologickú záťaž a odmieta jeho zneužívanie v kampani.



"Naša spoločnosť je pripravená si tému na odbornej úrovni prediskutovať na osobnom stretnutí," poznamenal investor.



Generálna prokuratúra SR pre TASR potvrdila, že sa podnetom bude zaoberať. "Predmetný podnet bol na Generálnu prokuratúru SR doručený 6. novembra 2024, pričom bude vyhodnotený a zákonným spôsobom vybavený," uviedla hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.



Plánovaný trimodálny prístav Harbour Park má byť kombináciou lodnej, železničnej a cestnej dopravy. Projekt má obsahovať prístavný bazén a naň nadväzujúci logistický park s halami a infraštruktúrou. Tým je myslené technické zabezpečenie prevádzky prístavu i cestné a železničné napojenie. Rozdelený je na etapy. Na otázku, či má navrhovaný nový prístav doplniť alebo nahradiť súčasný bratislavský prístav, ktorý chce ministerstvo dopravy zmodernizovať, spoločnosť uvádza, že to nie je jej ambíciou. Snahou je prispieť k obnove ekonomického postavenia, aké malo hlavné mesto v minulosti.