Hasiči súťažia v behu po schodoch, prihlásilo sa 52 tímov

Bratislava 20. augusta (TASR) – Dvojčlenné tímy hasičov zo Slovenska a Česka si v piatok v Bratislave merajú sily v behu po schodoch. So zásahovým výstrojom a dýchacím prístrojom musia vybehnúť na 20. podlažie. Do 22. ročníka súťaže Memoriál Vladimíra Ružičku Schody 2021 sa prihlásilo 52 dvojíc. Pre TASR to uviedol zástupca veliteľa Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy Pavol Ihnát.



„Ide o súťaž, pri ktorej súťažné dvojice v plnom zásahovom výstroji s dýchacím prístrojom zdolávajú niekoľko poschodí výškovej budovy. Na konci sa zarátava čas a určuje výsledok,“ priblížil Ihnát. Ako upozornil, náročnosť behu spočíva v záťaži, ktorú majú hasiči na sebe. Výstroj a dýchací prístroj vážia vyše 20 kilogramov.



Súťažiaci z radov profesionálnych i dobrovoľných hasičov tento rok musia zdolať 20. podlažie výškovej budovy na Viedenskej ceste v Bratislave. Medzi 104 súťažiacimi sú aj ženy, ktoré pretekajú v zmiešaných tímoch.



Memoriál organizuje Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so Športovým klubom asičského a záchranného útvaru hlavného mesta Bratislava a pod záštitou Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Súťažou si hasiči pripomínajú pamiatku kolegu, ktorý tragicky zahynul pri výkone povolania v roku 1997.