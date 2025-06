Bratislava Hot Serenaders majú počas leta bohatý koncertný program

Bratislava 24. júna (TASR) - Orchester Bratislava Hot Serenaders, ktorý sa od svojho vzniku v roku 1991 venuje autentickej interpretácii hudby 20. a 30. rokov minulého storočia, si aj počas letnej prestávky pripravil bohatý a pestrý koncertný program. Fanúšikovia swingu a džezu sa môžu tešiť na sériu výnimočných vystúpení na Slovensku i v zahraničí. TASR o tom informoval PR manažér Matej Šálek.



Letné koncertné turné otvorí špeciálny koncert 9. júla v bratislavskej Koncertnej sieni Klarisky pri príležitosti 50. výročia Bratislavského kultúrneho leta. Orchester sa 25. júla predstaví publiku v Prešove na Hlavnej ulici v rámci tamojšieho Kultúrneho leta. Letná cesta pokračuje 1. augusta v rakúskom Salzburgu, kde BHS prijali pozvanie vystúpiť v rámci cyklu Musik am Stadl, ktorý prezentuje výnimočných umelcov z celej Európy. Následne 3. augusta sa opäť vrátia na slovenskú pôdu, konkrétne do kaštieľa v Topoľčiankach, kde zaznie ich program v krásnom historickom prostredí.



Vrcholom medzinárodného leta bude mini turné v Poľsku od 7. do 9. augusta, ktorého ústredným bodom je koncert na 54. ročníku prestížneho festivalu Złota Tarka - Old Jazz Meeting v Iławie. Ďaľšie dva koncerty vo Varšave a v meste Ostrów Mazowiecka, pripravil orchester v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave. Záver kultúrneho leta zavŕšia 28. augusta koncertom v kaštieli v Modre. Letná séria však týmto nekončí, keďže kalendárne leto trvá do 21. septembra. BHS tak odohrajú ešte dva koncerty 14. septembra v Banskej Bystrici a 18. septembra v Lučenci.



Orchester Bratislava Hot Serenaders patrí medzi európsku a svetovú špičku v oblasti autentickej interpretácie hudby 20. a 30. rokov. Vedie ho trubkár a kapelník Juraj Bartoš, a orchester tvorí približne 20 hudobníkov, ktorí hrajú na dobových nástrojoch a v dobovom duchu - od aranžmánov až po výzor na pódiu. Ich precíznosť, vernosť s originálom a schopnosť preniesť poslucháča do atmosféry starých amerických a európskych tanečných sál je nevídaná.