V bratislavskom nákupnom centre zahájili očkovanie proti koronavírusu

Na snímke očkovacie miesto Bratislavského samosprávneho kraja v nákupnom centre, v ktorom sa ľudia môžu zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 bez registrácie 16. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 16. októbra (TASR) - Ľudia sa od soboty budú môcť zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 v nákupnom centre na Einsteinovej ulici v Bratislave. Fungovať bude každý deň bez registrácie od 11.00 h do 18.00 h. Očkovacie centrum otvoril Bratislavský samosprávny kraj (BSK).Podľa BSK pôjde o prvé takéto očkovacie centrum v kraji. Nachádzať sa bude v obchodnom centre na prvom poschodí nad centrálnou zónou. Lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay priblížil, že záujemcovia si budú môcť vybrať z vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. Očkovať sa tam bude prvou a druhou dávkou.poznamenal Szalay. Dodal, že ak bude po očkovaní v centre dopyt, budú tam po celý mesiac sedem dní v týždni.Cieľom očkovacieho centra je zvýšiť percento zaočkovanosti nielen u obyvateľov kraja, ale aj iných krajov, ktorí prichádzajú do Bratislavy za nákupmi či relaxom. Predseda BSK Juraj Droba si myslí, že v nákupnom centre sa pohybuje veľa ľudí a niekoho to môže presvedčiť, aby sa zaočkovať nechal.podotkol Droba.