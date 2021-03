Metropolitný inštitút Bratislavy by mal naďalej viesť Ján Mazúr

Bratislava 16. marca (TASR) – Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) by mal naďalej viesť Ján Mazúr. Ten inštitútu doteraz dočasne šéfoval a po piatkovom (12. 3.) výberovom konaní ho na túto pozíciu odporučila bratislavskému primátorovi aj výberová komisia. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Mazúr je zároveň zástupcom riaditeľa bratislavského magistrátu.



Mazúr bol dočasným riaditeľom MIB od októbra 2019. Absolvoval doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a štúdium verejnej správy na Hertie School of Governance v Berlíne. Naďalej učí a participuje na výskume na Univerzite Komenského v oblasti obchodného a finančného práva.



"Dlhodobo sa venuje tvorbe mestských politík, tiež témam etiky a integrity v právnických profesiách a verejnej správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch," píše sa v jeho profile na webe inštitútu. V Aliancii Stará tržnica viedol projekt Shared Cities: Creative Momentum na podporu kvalitnejších európskych miest, v rámci ktorého spoluinicioval projekt Živé námestie. Ako člen tímu Platformy pre Bratislavu spolupracoval na strategickom dokumente Plán Bratislava.



Hlavné mesto chce, aby riaditeľ MIB rozvíjal a riadil prácu inštitútu v oblasti prípravy a tvorby územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentov, zabezpečil pokračovanie nasadeného trendu v oblasti organizovania urbanistických a architektonických súťaží. Taktiež od neho očakáva rozvoj participácie a participačných aktivít mesta pri tvorbe a rekonštrukcii verejného priestoru. Zastrešiť by podľa mesta mal aj práce na príprave strategického dokumentu Plán Bratislava 2030 a iných koncepčných a strategických dokumentov.



Mestský MIB odštartoval svoju činnosť v apríli 2019. Vedenie bratislavskej samosprávy sľubuje, že organizácia bude centrom inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov k mestu. Inštitút má byť kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života najvyspelejším metropolám.



Oblasťami pôsobenia MIB sú verejný priestor, územné plánovanie a rozvoj mesta, budúcnosť dopravy v meste, architektonické súťaže, dátová politika a analytické činnosti, participácia a komunikácia, zeleň a životné prostredie či strategické plánovanie.