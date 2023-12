V zime by mali byť ľudia všímavejší, pripomína bratislavská polícia

Bratislava 6. decembra (TASR) - Mestská polícia v Bratislave pripomína obyvateľom, aby boli v zimnom období viac všímaví k svojmu okoliu. Človeka so zdravotnými problémami, v núdzi alebo zmäteného by nemali nechať bez povšimnutia. Ak sa obávajú, že by mu sami nevedeli pomôcť, kontaktovať treba mestskú políciu na čísle 159 alebo rýchlu zdravotnú pomoc a čísle 155. Obrátiť sa môžu tiež na mimovládne organizácie a občianske združenia, ktoré sa venujú ľuďom bez domova.



"Prvoradé je byť pozorný k svojmu okoliu. Zbystrite, ak uvidíte osoby, ktoré ležia bez pohnutia na zemi, sú nedostatočne oblečené alebo pôsobia dezorientovane," konštatuje hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.



Ľudia by sa tiež nemali báť dotyčného človeka opýtať, či nepotrebuje pomôcť. Často môže pomôcť už len prikrývka, rukavice alebo šál. Človeka bez domova je možné spýtať sa, ako sa cíti, kde plánuje prespať a či má k dispozícii aj teplejšie oblečenie. "Ak sa zdôverí, že plánuje chladnú noc stráviť vonku, prípadne pôsobí zoslabnuto, neváhajte sa obrátiť na mestskú políciu," odkazuje Krajčovičová.



Ak má niekto podozrenie, že človek môže byť v zlom zdravotnom stave, je napríklad viditeľne podchladený, prípadne stráca vedomie, je potrebné bezodkladne mu poskytnúť prvú pomoc a privolajte záchranárov. V prípade, že chce niekto pomôcť napríklad materiálne, môže osloviť hlavné mesto alebo príslušné občianske združenia či neziskové organizácie.



Mestská polícia v spolupráci s pracovníkmi mestského terénneho tímu monitorujú priebežne všetky verejné priestranstvá. Osoby v núdzi prepájajú na organizácie, ktoré im dokážu pomôcť či už poskytnutím nocľahu, stravy, alebo sociálnou prácou. V prípade výrazného ochladenia je ľuďom bez domova distribuovaná materiálna pomoc v podobe spacích vakov, diek, rukavíc, šálov či čiapok.



Hliadky mestskej polície riešia každý rok v zimnom období desiatky prípadov podchladených osôb. Pomáhajú im aj všímaví obyvatelia. Pred dvoma rokmi ich napríklad obyvateľka priviedla k seniorke, ktorá v mínusových teplotách vyšla z bytu len v papučiach a takmer celú noc sa túlala po Starom Meste. Počas minuloročnej zimy ich ľudia upozornili na muža, ktorý v noci spadol do Štrkoveckého jazera. Z vody sa mu síce podarilo dostať samému, ale na brehu stuhol.