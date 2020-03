V Bratislave stál večer vyše dvoch hodín vlak pre zásah zdravotníkov

Bratislava 11. marca (TASR) – Na bratislavskej hlavnej železničnej stanici stojí viac ako dve hodiny vlak spoločnosti Regiojet smerujúci z Prahy do Žiliny. Dôvodom je zásah zdravotnej služby u cestujúceho, ktorého odviezli záchranári. Pre TASR to potvrdil tlačový hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj s tým, že vlak má čoskoro z Bratislavy vyraziť.



Podľa jedného z cestujúcich stojí vlak v stanici zhruba od 19:30. Personál vo vlaku im oznámil, že sa čaká na to, kým pre jedného cestujúceho nepríde sanitka. Podľa portálu Aktuality.sk ho previezli do Univerzitnej nemocnice Bratislava s podozrením na nákazu novým koronavírusom.



Cestujúcich personál obsluhuje v ochranných rúškach a rukaviciach. "Práve nám v rozhlase hlásili, že aktuálne meškanie je 180 minút z dôvodu mimoriadnej situácie. Uviedli, že niektoré vozne zostali na stanici, ľudí z nich premiestnili do ostatných," povedala pre TASR cestujúca Tatiana. Dodala, že nástupište je uzavreté policajnými páskami.