Bratislava 20. augusta (TASR) – Mesto Bratislava naďalej hľadá nového náčelníka mestskej polície po tom, ako v tejto funkcii ku koncu júla skončil bývalý šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila Marek Gajdoš. Primátor Bratislavy Matúš Vallo spresnil, že magistrát má záujem o profesionála, ktorý sa nebojí výziev. "Hľadáme, niekoho, kto je odhodlaný viesť náš policajný tím a nastaviť smerovanie mestskej polície. Skrátka človeka, ktorý je odhodlaný robiť kroky pre bezpečnejšiu Bratislavu," uviedol na sociálnej sieti.



Bezpečnosť a verejný poriadok patria podľa primátora medzi top priority v hlavnom meste a je rád, že Mestská polícia Bratislava prechádza pozitívnymi zmenami. "Mnoho sme toho už dosiahli, napríklad novú policajnú stanicu na Obchodnej, novú zásahovú jednotku, zintenzívnené hliadkovanie v uliciach, rozšírenie kamerového systému, spoločné hliadky so štátnou políciou. A chceme v tom pokračovať," uviedol Vallo s tým, že nový náčelník by mal reformu mestskej polície dotiahnuť do konca.



Nového šéfa bratislavskej mestskej polície malo pôvodne mesto vybrať do konca júna, z vyhláseného výberového konania však nevzišiel úspešný kandidát a výberová komisia odporučila primátorovi vyhlásenie nového kola. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do nového výberového konania do 26. augusta. Vypočutie pred komisiou je plánované v septembri, bude dostupné online a podľa aktuálnej situácie spojenej so šírením nového koronavírusu aj priamo prístupné verejnosti.



Gajdoš viedol bratislavských mestských policajtov od februára 2019. V apríli 2020 však ponúkol vedeniu hlavného mesta rezignáciu ako reakciu na to, že svojím autom havaroval a polícia mu namerala v dychu alkohol. Mestskí poslanci v júni rozhodli, že Gajdoš definitívne skončí na čele mestskej polície k 31. júlu. Od 1. augusta je dočasne poverený riadením polície Tibor Lehocký, ktorý doteraz pôsobil ako veliteľ expozitúry Bratislava V.