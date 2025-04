Bratislava nesúhlasí so zámerom Slovnaftu vybudovať novú spaľovňu

Bratislava 24. apríla (TASR) - Bratislavské mestské zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom spoločnosti Slovnaft vybudovať veľkokapacitnú spaľovňu pre spracovanie dovážaného komunálneho a nebezpečného odpadu na území hlavného mesta. Konštatuje to vo svojom deklaratívnom vyjadrení, ktoré vo štvrtok prijali mestskí poslanci. Za najzávažnejšie výhrady považuje neprimeranú kapacitu spaľovne, zvýšenie záťaže na životné prostredie a zdravie, nedostatočne zhodnotené dosahy v procese EIA, ako aj dopravnú záťaž a logistiku.



„Ako hlavný dôvod nesúhlasu uvádzame ochranu zdravia obyvateľov a nevhodné umiestnenie spaľovne v už tak veľmi zaťaženom území z hľadiska kumulácie znečistenia ovzdušia z viacerých zdrojov,“ uvádza mestský poslanecký zbor.



Za hlavný problém považuje kapacitu navrhovanej spaľovne a možné dovážanie odpadu z iných častí Slovenska, prípadne zo zahraničia. Ovplyvní to celkové znečistenie ovzdušia v dotknutých bratislavských mestských častiach Petržalka, Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa či v novej mestskej štvrti Down Town, ale aj v okolitých obciach Rovinka a Hamuliakovo. Nepozdáva sa mu nedostatočné vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov spaľovne či chýbajúca hĺbková analýza rizík spojených s manipuláciou s popolčekom a inými vedľajšími produktmi spaľovania, ktoré môžu kontaminovať ovzdušie, pôdu alebo vodu.



Nie je podľa neho ani zrejmé, prečo nebol v zámere EIA spracovaný aj iný variant umiestnenia spaľovne. Problém vníma aj v prípade plánovaného navážania odpadu do areálu Slovnaftu, čo môže výrazne zvýšiť nákladnú dopravu v mestských častiach, ktoré už v súčasnosti čelia nadmernému dopravnému zaťaženiu. Hlavné mesto síce odporúča využitie železničnej dopravy, avšak táto požiadavka nie je zakotvená ako záväzný parameter projektu.



Mestské zastupiteľstvo odkazuje, že ak Slovnaft potrebuje rekonštruovať starú spaľovňu pre svoje potreby tak, aby spĺňala nové normy na ochrany ovzdušia, žiada, aby sa nenavyšovala kapacita spaľovne ani sa nedovážal komunálny a nebezpečný odpad z iných častí Slovenska či ostatných štátov EÚ. Deklaruje, že hlavné mesto bude pokračovať v presadzovaní záujmov obyvateľov Bratislavy vo všetkých ďalších fázach povoľovacieho procesu vrátane pripomienkovania.