Bratislava ožije džezovou fúziou svetových mien na City Sounds 2025

Bratislava 8.júla (TASR) - Svetoznámy Avishai Cohen, legendárna Jazzanova či japonský trubkár Takuya Kuroda - to je len malá ochutnávka výnimočného programu tohtoročného festivalu City Sounds a ďalšie mená ešte len pribudnú. Dva novembrové večery 7. a 8. novembra prinesú do Bratislavy hudobné objavy a jedinečné projekty zo svetovej aj domácej scény. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Avishai Cohen je renomovaný izraelský kontrabasista a basgitarista, ktorý sa do Bratislavy vracia so svojím novým triom a albumom Brightlight. Cohen sa preslávil ako člen tria Chicka Coreu, no neskôr si vybudoval vlastný charakteristický štýl - dramatický zvuk akustickej basy, obohatený o prvky židovského folklóru, džezu, world music a klasickej hudby. Spolu s jeho charizmou na pódiu mu to prinieslo celosvetové uznanie a dnes patrí medzi najvýraznejších basistov svojej generácie.



Ďalšou hviezdou programu je Jazzanova Live feat. Wayne Snow, berlínsky DJ a producentský kolektív, ktorý patrí k ikonám nu jazzu. Na pódiu sa predstaví kompletná zostava spolu s jedinečným nigérijským spevákom Waynom Snowom, ktorého štýl kombinuje future soul, džez a elektroniku. Ich vystúpenie sľubuje jedinečný zážitok.



Silu moderného džezu s výrazným groovom prinesie aj japonský trubkár Takuya Kuroda. Je obľúbeným spolupracovníkom Josého Jamesa, Lionela Loukeho či Natea Smitha. Od debutu Edge (2011) vydal viacero oceňovaných albumov a svojou fúziou soulu, funku, post-bopu, fusion a hip-hopu si vybudoval rešpektované miesto na svetovej džezovej scéne.



Bohaté zastúpenie bude mať aj slovenská scéna. V piatok vystúpi fenomenálny gitarista Andreas Varady, ktorý zaujal aj samotného Quincyho Jonesa, s ktorým na pódiu zahrajú i bubeník Madeyo Jardim, gitarista Michael Acker a Danny Grissett na piano. V sobotu predstaví Sisa Feher svoj nový album Mammatus v šesťčlennej zostave so špičkovými hudobníkmi z československej scény. Svoj najnovší projekt Hydra uvedú aj Robert Pospiš, Martin Sillay, Miki Skuta a Miloš Valent.



Skvelý hudobný večer čaká na fanúšikov už deň pred festivalom. Vo štvrtok 6. novembra bude v Bratislave koncertovať jedinečná britská organistka a skladateľka Anna Lapwood, ktorá búra stereotypy o klasickej hudbe a organe ako nástroji, zahrá najznámejšie filmové melódie.