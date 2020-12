Bratislava počas jesene vysadila 665 stromov a 2250 krov

Bratislava 3. decembra (TASR) – Hlavné mesto pokračuje v tohtoročnej výsadbe, v mestských častiach vysadilo počas jesene 665 vzrastlých stromov a 2250 krov, v Horskom parku pribudlo 10.000 sadeníc. Vo výsadbe chce pokračovať do polovice decembra, kým neprídu výraznejšie mrazy. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Medzi hlavné dôvody potreby výsadby stromov všeobecne patrí najmä ich schopnosť znižovať teplotu okolitého prostredia prostredníctvom výparu z listovej plochy, fyzické tienenie prostredia, a tým znižovanie teploty zatienených povrchov, znižovanie hlučnosti prostredia a zachytávanie prachových častíc," poznamenal Andrej Kovarik, splnomocnenec mesta pre zeleň a životné prostredie.



Táto ekosystémová služba je v mestskom prostredí potrebná v ideálnom stave rovnomerne, preto podľa neho nestačí sadiť len na jednom mieste. V Rači tak pribudlo 140 vzrastlých stromov, v Podunajských Biskupiciach 124, v Starom Meste a Novom Meste zhodne po 55, v Karlovej Vsi 32, vo Vrakuni osem a v mestských častiach Petržalka a Čunovo 208.



Hlavné mesto vo výsadbe pokračuje aj naďalej, počas jesene by na mnohých miestach malo pribudnúť ďalších približne 1125 stromov 4078 kríkov, do konca roka sa chce slovenská metropola dostať na stav 1869 stromov, 5336 kríkov vysadených od roku 2019.



Za približne 300 stromov, ktoré mesto vysadí na jeseň, vďačí darcom, ktorí si buď kúpili celý strom, alebo prispeli menšou sumou v rámci iniciatívy na www.10tisicstromov.sk, ale aj ďalším partnerom. Napríklad darom jednej z bánk pribudne 52 stromov, medzi iným na Furdekovej ulici v Petržalke, Kazanskej ulici v Podunajských Biskupiciach, Komárnickej ulici v Ružinove, či do pásu cestnej zelene na Karadžičovej ulici rovnako v Ružinove.



Pôvodne bolo na jeseň naplánované aj spoločné sadenie stromov spolu s obyvateľmi Bratislavy, pre aktuálnu pandemickú situáciu týkajúcu sa nového koronavírusu sa nekonalo. Ak to platné opatrenia dovolia, spoločné sadenie v rámci iniciatívy 10.000 stromov je pripravené na jar 2021.