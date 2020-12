Polícia musela na proteste viackrát zasahovať

Na snímke ľudia na protivládnom proteste pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave 12. decembra 2020. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 12. decembra (TASR) – Polícia musela počas sobotného protestu proti vláde a pandemickým opatreniam na Hodžovom námestí v Bratislave viackrát zasahovať. Celkovo predviedla 12 ľudí, pričom v troch prípadoch ide o podozrenie z trestného činu drogovej trestnej činnosti, nebezpečného vyhrážania a prejavov extrémizmu. Ostatné osoby sa dopustili priestupku zo zákona o zhromažďovacom práve. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika Martiniaková.Polícia zároveň vyhodnocuje viaceré audiovizuálne záznamy vyhotovené v priebehu zhromaždení, aby zadokumentovala protiprávne konania. "" uviedla Martiniaková. V otázkach zhromažďovacieho práva budú podľa jej slov stotožnené osoby oznámené príslušnému okresnému úradu na prejedanie priestupku.V Bratislave polícia evidovala napriek vyhlásenému núdzovému stavu a s tým súvisiacemu zákazu zhromažďovania sa viac ako šiestich osôb konanie piatich verejných zhromaždení. Z toho dve boli podľa polície oficiálne oznámené bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. KR PZ v Bratislave podľa Martiniakovej pripravilo bezpečnostné opatrenie zamerané na ochranu života, zdravia, majetku občanov a verejného poriadku. "" uviedla hovorkyňa.Polícia avizovala, že v prípade spáchania priestupku v súvislosti s porušením opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR môže príslušný regionálny úrad sankcionovať osobu do výšky 1659 eur a v blokovom konaní do 1000 eur. "" uviedla Martiniaková.Na Hodžovom námestí sa v sobotu konal protest proti vláde Igora Matoviča (OĽANO) a proti pandemickým opatreniam. Pred Prezidentský palác prišlo niekoľko stoviek ľudí. Väčšina z nich nemala na sebe ochranné rúška. Nemali ich ani poslanci Národnej rady (NR) SR za ĽSNS Marian Kotleba a Milan Mazurek, europoslanec Milan Uhrík (ĽSNS) či bývalý parlamentný poslanec Peter Marček, ktorí sa postavili pred ľudí. Rečníci spochybňovali protipandemické opatrenia, testovanie ľudí na ochorenie COVID-19, ochranné rúška, vakcínu i očkovanie. Protestujúci kričali protivládne heslá a žiadali jej demisiu.