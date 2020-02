Bratislavská vodárenská spoločnosť vám otestuje vzorky vody

Bratislava 22. februára (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.) opäť ponúka záujemcom bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. Tohtoročnou novinkou je zároveň zľava na minimálny rozbor pitnej vody a analýzu vody, zameranú na obsah pesticídov. BVS o tom informuje na svojom webe.



Pri bezplatnej analýze vzoriek vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov môžu záujemcovia priniesť 23. marca v čase od 08.00 do 16.00 h vzorku vody do priestorov akreditovaných laboratórií BVS na Bojnickej ulici v Bratislave.



Pri odbere vzorky vody treba podľa vodární postupovať tak, že plastová fľaša (3 dcl) musí byť niekoľkokrát dôkladne vypláchnutá vodou. Sklenené fľaše a nádoby nad pol litra nebude BVS prijímať. "Vodu nechajte zhruba dve až päť minút odtiecť dostatočne silným prúdom. Fľašu naplňte až po okraj tak, aby pod vrchnákom nebol žiadny vzduch a uzavrite," radí BVS.



Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do laboratórií BVS. Každá fľaša bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy. Výsledky budú zverejnené na stránke BVS. "Výsledok tohto orientačného rozboru na dva ukazovatele kvality neurčuje, že voda dosahuje kvalitu pitnej vody," upozorňujú vodárne.



Tento rok ponúkajú aj zľavu na minimálny rozbor pitnej vody a analýzu pitnej vody zameranú na pesticídy. Informácie o postupe pri objednaní týchto analýz sú dostupné webe BVS.