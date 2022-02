Bratislava vyjadrila podporu Ukrajine i partnerskému Kyjevu

Bratislava 24. februára (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava vyjadrilo podporu Ukrajine. Zároveň avizuje ochotu pomôcť svojmu partnerskému mestu Kyjev i všetkým Ukrajincom. Pripravené je na to vyčleniť aj financie z rozpočtu. Vyhlásenie na podporu Ukrajine prijalo vo štvrtok mestské zastupiteľstvo, podpísali sa podeň vedenie hlavného mesta, mestskí poslanci i bratislavskí starostovia.



"Hlboko odsudzujeme agresiu Ruska voči Ukrajine," vyhlásili všetci predstavitelia mesta i mestských častí Bratislavy. Avizujú, že v najbližšom čase môže pre situáciu na Ukrajine zasadnúť krízový štáb mesta.



Vedenie bratislavskej samosprávy i bratislavskí starostovia spomínajú aj možnosť vybudovať karanténne mestečko pre prípadných utečencov z Ukrajiny, prípadne poskytnúť na to vhodné budovy mesta či mestských častí.



Na bratislavskom mestskom zastupiteľstve zároveň vyčlenili 100.000 eur na humanitárnu pomoc Ukrajine. "Je to prvý krok, ktorým Bratislava podporí Ukrajinu. O ďalších krokoch budeme informovať," uviedla bratislavská samospráva.



Na znak solidarity s Ukrajinou sa zároveň vo štvrtok vo farbách ukrajinskej vlajky rozsvieti Primaciálny palác v Bratislave. V ukrajinských modro-žltých národných farbách bude svietiť od 18.00 h do polnoci. Približne od 17.30 h má byť nasvietené aj UFO na Moste SNP.